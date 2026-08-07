Цю закуску з баклажанів узимку змітають першою: рецепт "Вогник", який просять усі

Сезон баклажанів — найкращий час поповнити запаси на зиму. Один із найвдаліших варіантів домашньої консервації — закуска "Вогник", у якій обсмажені баклажани поєднуються з гострою овочевою аджикою. Страва виходить ароматною, соковитою та чудово смакує до м'яса, картоплі чи просто зі свіжим хлібом.

Баклажани. Ілюстративне фото

Для приготування знадобляться:

баклажани — 3 кг;

помідори — 1 кг;

болгарський перець — 1 кг;

перець чилі — 3-4 шт.;

часник — 70 г;

цукор — 145 г;

оцет — 50 мл;

сіль — 130 г.

Як приготувати

Спочатку баклажани потрібно добре вимити, зрізати плодоніжки та нарізати кружальцями завтовшки приблизно 1 см. Потім їх слід пересипати сіллю з розрахунку 1 столова ложка солі на 1 кг баклажанів, ретельно перемішати й залишити на 1-1,5 години, щоб овочі пустили сік.

Тим часом варто підготувати соус. Болгарський і гострий перець очистити від плодоніжок та насіння, після чого разом із помідорами подрібнити блендером або пропустити через м'ясорубку. Овочеву масу перелити в каструлю, довести до кипіння й варити 15 хвилин на середньому вогні.

Далі додати подрібнений часник, 55 г солі, цукор і оцет. Після повторного закипання соус потрібно готувати ще 15 хвилин.

З баклажанів злити сік, злегка їх відтиснути та обсмажити на сковороді з обох боків приблизно по 2 хвилини, доки вони не стануть рум'яними.

У стерилізовані банки закуску викладають шарами: спочатку кілька ложок соусу, потім обсмажені баклажани, після чого знову соус. Верхній шар обов'язково має бути із соусу.

Після наповнення банки необхідно простерилізувати у воді 20 хвилин, герметично закрити кришками, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до повного охолодження. Саме так закуска добре зберігатиметься протягом зими.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав рецепт маринованих баклажанів на зиму.



