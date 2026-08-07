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Эту закуску из баклажанов зимой сметают первой: рецепт "Огонек", который просят все

Закуска, которую съедят первой: рецепт баклажанов "Огонек" на зиму с пикантной аджикой

7 августа 2026, 13:49
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Кречмаровская Наталия

Сезон баклажанов – лучшее время пополнить запасы на зиму. Один из самых удачных вариантов домашней консервации – закуска "Огонек", в которой обжаренные баклажаны сочетаются с острой овощной аджикой. Блюдо получается ароматным, сочным и прекрасно подходит к мясу, картофелю или просто со свежим хлебом.

Эту закуску из баклажанов зимой сметают первой: рецепт "Огонек", который просят все

Баклажаны. Иллюстративное фото

Для приготовления понадобятся:

  • баклажаны – 3 кг;

  • помидоры – 1 кг;

  • болгарский перец – 1 кг;

  • перец чили – 3-4 шт.;

  • чеснок – 70 г;

  • сахар – 145 г;

  • уксус – 50 мл;

  • соль – 130 г.

Как приготовить

Сначала баклажаны нужно хорошо вымыть, срезать плодоножки и нарезать кружочками толщиной примерно 1 см. Затем их следует пересыпать солью из расчета 1 столовая ложка соли на 1 кг баклажанов, тщательно перемешать и оставить на 1-1,5 часа, чтобы овощи пустили сок.

Тем временем следует подготовить соус. Болгарский и острый перец очистить от плодоножек и семян, после чего вместе с помидорами измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Овощную массу перелить в кастрюлю, довести до кипения и варить 15 минут на среднем огне.

Далее добавить измельченный чеснок, 55 г соли, сахар и уксус. После повторного закипания соус нужно готовить еще 15 минут.

С баклажанов слить сок, слегка их отжать и обжарить на сковороде с обеих сторон примерно по 2 минуты, пока они не станут румяными.

В стерилизованные банки закуску выкладывают слоями: сначала несколько ложек соуса, затем обжаренные баклажаны, после чего снова соус. Верхний слой обязательно должен быть из соуса.

После заполнения банки нужно простерилизовать в воде 20 минут, герметично закрыть крышками, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до полного остывания. Именно так закуска будет хорошо сохраняться в течение зимы.

Напомним: портал "Комментарии" писал рецепт маринованных баклажанов на зиму.




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