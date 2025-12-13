Эта закуска разлетается через 5 минут — бюджетный хит на Новый год 2026, который все просят повторить

Если у вас ограничен бюджет, а хочется ошеломить гостей на новогоднем столе – эта закуска станет вашим секретным оружием. Стоимость не более 59 гривен, готовится за 10 минут, а вкус вызывает настоящую зависимость. В соцсетях ее уже окрестили главным хитом новогодних праздников 2026 года.

Простая новогодняя закуска за 59 гривен: готовится через 10 минут, исчезает — мгновенно

Речь идет о "рулетиках со шпротами" — простой закуске из лаваша, которая покоряет сочетанием вкуса, текстуры и аромата. Для приготовления понадобится тонкий лаваш, одна банка шпротов, чуть-чуть майонеза, огурец (свежий или маринованный) и вареное яйцо. Все мелко нарезается, смазывается майонезом, заворачивается в рулет, охлаждается и нарезается на порции.

На столе эти рулетики исчезают первыми. Люди признаются: часто делают двойную порцию – и все равно не хватает.

"На праздничном столе были оливье, крабовый, даже дорогие канапе с семгой – но все спрашивали рецепт именно рулетиков", – делится пользовательница TikTok из Тернополя.

Цена продуктов – минимальная, а эффект – максимальный. Именно такие рецепты сейчас ищут украинцы, которые хотят устроить вкусный, но доступный праздник.

Также мы делились лайфхаком, как сделать так, чтобы предновогодние закупки не сильно били по карману. Чтобы праздничные закупки не стали стрессом для бюджета, эксперты советуют начать формировать новогоднюю корзину уже сейчас. Покупая продукты и деликатесы постепенно, вы сможете избежать ажиотажа в последние дни декабря, сэкономить на акционных предложениях и не почувствовать удара по кошельку. Особенно это касается длительных в хранении товаров — консервов, сладостей, алкоголя, круп и напитков, цены на которые ближе к праздникам имеют тенденцию расти.