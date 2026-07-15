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Эти маринованные огурцы получаются идеальными: проверенный рецепт

Как замариновать огурцы, чтобы они остались хрустящими. Простой рецепт и советы от шеф-повара Евгения Клопотенко

15 июля 2026, 15:36
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Кречмаровская Наталия

Пока идет сезон огурцов, самое время сделать зимние запасы. Достаточно соблюсти несколько простых правил, чтобы закуска не разочаровала зимой.

Эти маринованные огурцы получаются идеальными: проверенный рецепт

Огурцы. Иллюстративное фото

Лето проходит быстро. А вкус свежих огурцов хочется сберечь надолго. Именно поэтому сейчас многие хозяйки берутся за консервацию. Портал "Комментарии" собрал рецепт маринованных огурцов, которые остаются сочными и приятно хрустят даже через несколько месяцев.

Для десяти литровых банок понадобится около 5 кг небольших огурцов. Перед консервированием огурцы следует оставить в холодной воде примерно на час. Евгений Клопотенко советует брать плоды длиной 6–8 сантиметров – именно они лучше подходят для заготовки.

В каждую банку кладут:

  • 10 зерен горчицы,

  • 1 — 2 лавровых листа,

  • по три горошины черного и душистого перца,

  • два зубчика чеснока,

  • две гвоздики.

Маринад готовят из 3,5 литра воды, 400 граммов сахара, 150 граммов соли – довести до кипения и растворения сахара и соли. Снять с огня, добавить 500 мл 9-процентного уксуса.

Дальше все просто. В стерилизованные банки выкладывают специи, плотно заполняют их огурцами и заливают горячим маринадом. Затем банки ставят в кастрюлю с водой (вода должна доходить до 2/3 банки), доводят до кипения и стерилизуют 10-15 минут. Далее герметично закручивают, переворачивают вверх дном и оставляют под теплым одеялом до полного охлаждения. После этого заготовки можно убирать в холодное место.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что из спелых вишен можно приготовить не только пироги, вареники или пирожки, но и изысканную и пикантную приправу. Простой рецепт приготовления вишневого соуса к мясу или сыру на зиму.



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Источник: https://klopotenko.com/perevireni-chasom-reczept-hrumkyh-konservovanyh-ogirkiv-na-zymu/
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