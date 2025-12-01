logo_ukra

Бюджетна страва, яка перемагає дорогі закуски: буряковий рулет з оселедцем, що підкорить гостей з першого шматка


Бюджетна страва, яка перемагає дорогі закуски: буряковий рулет з оселедцем, що підкорить гостей з першого шматка

Святковий, яскравий та ніжний — цей рулет готується за копійки, але виглядає так, ніби ви стояли над ним пів дня. Головна новорічна закуска 2026 уже тут!

1 грудня 2025, 22:35
На новорічному столі страви мають не просто бути смачними — вони повинні вражати. Але навіщо витрачати статки на дорогі інгредієнти, якщо існує бюджетна закуска, яка виглядає дорожче, ніж є насправді?
Буряковий рулет із вершковим сиром та оселедцем — саме той випадок, коли шедевр створюється з елементарних продуктів, а результат викликає захват навіть у найвибагливіших гостей.

Бюджетна страва, яка перемагає дорогі закуски: буряковий рулет з оселедцем, що підкорить гостей з першого шматка

Дешевий, розкішний та нереально смачний рулет, який стане хітом вашого новорічного столу

Цей рулет — поєднання ніжного бурякового бісквіта, кремового начинки та пряного оселедця. Яскравий, святковий та дуже ароматний, він стане головною зіркою вашого новорічного меню. Готується надзвичайно легко, не потребує складних технік, а в холодильнику чудово тримає форму.

Інгредієнти
Корж:

  • відварений буряк — 250 г

  • яйця — 3 шт.

  • борошно — 80 г

  • олія — 1 ст. л.

  • сіль — ½ ч. л.

  • чорний перець — до смаку

Начинка:

  • філе оселедця — 200–250 г

  • вершковий сир — 300 г

  • гірчиця в зернах — 3–4 ч. л.

  • зелена цибуля — пучок

    Як приготувати рулет, який "з’їдається" швидше, ніж нарізається

    1. Натріть відварений буряк на дрібній тертці, змішайте його з жовтками, борошном та олією.
    2. Збийте білки до щільної піни й обережно введіть їх у бурякову масу.
    3. Розподіліть тісто тонким шаром на пергаменті та випікайте 12–15 хвилин при 180–190°C.
    4. Остиглий корж змастіть вершковим сиром, посипте зеленню, викладіть шматочки оселедця.
    5. Додайте гірчицю в зернах для пікантності.
    6. Згорніть рулет, обгорніть харчовою плівкою й відправте в холодильник мінімум на 1–2 години.

    Перед подачею наріжте — і насолоджуйтеся ефектним контрастом кольорів та смаків.

