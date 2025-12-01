Бюджетна страва, яка перемагає дорогі закуски: буряковий рулет з оселедцем, що підкорить гостей з першого шматка

Рубрики
На новорічному столі страви мають не просто бути смачними — вони повинні вражати. Але навіщо витрачати статки на дорогі інгредієнти, якщо існує бюджетна закуска, яка виглядає дорожче, ніж є насправді?
Буряковий рулет із вершковим сиром та оселедцем — саме той випадок, коли шедевр створюється з елементарних продуктів, а результат викликає захват навіть у найвибагливіших гостей.
Дешевий, розкішний та нереально смачний рулет, який стане хітом вашого новорічного столу
Цей рулет — поєднання ніжного бурякового бісквіта, кремового начинки та пряного оселедця. Яскравий, святковий та дуже ароматний, він стане головною зіркою вашого новорічного меню. Готується надзвичайно легко, не потребує складних технік, а в холодильнику чудово тримає форму.
відварений буряк — 250 г
яйця — 3 шт.
борошно — 80 г
олія — 1 ст. л.
сіль — ½ ч. л.
чорний перець — до смаку
філе оселедця — 200–250 г
вершковий сир — 300 г
гірчиця в зернах — 3–4 ч. л.
зелена цибуля — пучок
1. Натріть відварений буряк на дрібній тертці, змішайте його з жовтками, борошном та олією.
2. Збийте білки до щільної піни й обережно введіть їх у бурякову масу.
3. Розподіліть тісто тонким шаром на пергаменті та випікайте 12–15 хвилин при 180–190°C.
4. Остиглий корж змастіть вершковим сиром, посипте зеленню, викладіть шматочки оселедця.
5. Додайте гірчицю в зернах для пікантності.
6. Згорніть рулет, обгорніть харчовою плівкою й відправте в холодильник мінімум на 1–2 години.
Перед подачею наріжте — і насолоджуйтеся ефектним контрастом кольорів та смаків.
