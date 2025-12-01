Бюджетна страва, яка перемагає дорогі закуски: буряковий рулет з оселедцем, що підкорить гостей з першого шматка

На новорічному столі страви мають не просто бути смачними — вони повинні вражати. Але навіщо витрачати статки на дорогі інгредієнти, якщо існує бюджетна закуска, яка виглядає дорожче, ніж є насправді?

Буряковий рулет із вершковим сиром та оселедцем — саме той випадок, коли шедевр створюється з елементарних продуктів, а результат викликає захват навіть у найвибагливіших гостей.

Дешевий, розкішний та нереально смачний рулет, який стане хітом вашого новорічного столу

Цей рулет — поєднання ніжного бурякового бісквіта, кремового начинки та пряного оселедця. Яскравий, святковий та дуже ароматний, він стане головною зіркою вашого новорічного меню. Готується надзвичайно легко, не потребує складних технік, а в холодильнику чудово тримає форму.

Інгредієнти

Корж:

відварений буряк — 250 г

яйця — 3 шт.

борошно — 80 г

олія — 1 ст. л.

сіль — ½ ч. л.

чорний перець — до смаку

Начинка:

філе оселедця — 200–250 г

вершковий сир — 300 г

гірчиця в зернах — 3–4 ч. л.

зелена цибуля — пучок Як приготувати рулет, який "з’їдається" швидше, ніж нарізається 1. Натріть відварений буряк на дрібній тертці, змішайте його з жовтками, борошном та олією.

2. Збийте білки до щільної піни й обережно введіть їх у бурякову масу.

3. Розподіліть тісто тонким шаром на пергаменті та випікайте 12–15 хвилин при 180–190°C.

4. Остиглий корж змастіть вершковим сиром, посипте зеленню, викладіть шматочки оселедця.

5. Додайте гірчицю в зернах для пікантності.

6. Згорніть рулет, обгорніть харчовою плівкою й відправте в холодильник мінімум на 1–2 години. Перед подачею наріжте — і насолоджуйтеся ефектним контрастом кольорів та смаків. Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" публікував рецепт дуже смачних котлет з кабачком.