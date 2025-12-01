Ніжні парові курячі котлети з кабачком: секрет Клопотенка, який підсаджує з першої ложки

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Котлети, які розходяться по тарілках швидше, ніж ви встигаєте їх подавати, — саме так Євген Клопотенко описує свій рецепт парових курячих котлет із кабачком. Страва готується без смаження, без зайвого жиру, але при цьому виходить такою ніжною, що буквально тане в роті.
Ніжні курячі котлети з кабачком — дієтичний рецепт від Євгена Клопотенка
Клопотенко пропонує простий і здоровий лайфхак: замість традиційного смаження — приготування на парі. І навіть якщо у вас немає пароварки, усе вирішує звичайна духовка та фольга. Кабачок робить котлети соковитими, а курячий фарш — легкими та дієтичними. Це саме той випадок, коли корисне та смачне нарешті знайшли спільну мову.
800 г курячого фаршу
250 г кабачка
1 яйце
2 ст. л. панірувальних сухарів
1 ст. л. олії
сіль і перець — за смаком
Почніть із найважливішого — соковитості. Саме для цього Клопотенко радить додати до фаршу натертий кабачок. Молодий кабачок можна не чистити, а якщо він більш зрілий — зніміть шкірку та вийміть насіння.
Далі все просто: змішайте фарш, кабачок, яйце, сухарі та спеції. Масу слід добре вимішати, щоб котлети вийшли пружними, але ніжними. Перед формуванням змочіть руки холодною водою — і фарш більше не липнутиме.
Сформовані котлети викладіть у форму, змащену олією. Додайте у форму трохи води — приблизно сантиметр по дну. Накрийте фольгою: саме вона створить ефект пароварки. Півгодини у духовці при 180° — і ви дістанете найніжніші курячі котлети, які тільки можна уявити.
Подавати їх можна з овочами, рисом або навіть як дієтичну окрему страву — вони й так мають достатньо смаку завдяки кабачку.
Нагадаємо, нещодавно портал "Коментарі" публікував рецепт бюджетного салату на Новий рік.