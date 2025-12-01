logo_ukra

Ніжні парові курячі котлети з кабачком: секрет Клопотенка, який підсаджує з першої ложки
Ніжні парові курячі котлети з кабачком: секрет Клопотенка, який підсаджує з першої ложки

Новий рецепт котлет від Клопотенка – за вуха не відтягнеш!

1 грудня 2025, 17:22
Автор:
Проніна Анна

Котлети, які розходяться по тарілках швидше, ніж ви встигаєте їх подавати, — саме так Євген Клопотенко описує свій рецепт парових курячих котлет із кабачком. Страва готується без смаження, без зайвого жиру, але при цьому виходить такою ніжною, що буквально тане в роті.

Ніжні парові курячі котлети з кабачком: секрет Клопотенка, який підсаджує з першої ложки

Ніжні курячі котлети з кабачком — дієтичний рецепт від Євгена Клопотенка

Клопотенко пропонує простий і здоровий лайфхак: замість традиційного смаження — приготування на парі. І навіть якщо у вас немає пароварки, усе вирішує звичайна духовка та фольга. Кабачок робить котлети соковитими, а курячий фарш — легкими та дієтичними. Це саме той випадок, коли корисне та смачне нарешті знайшли спільну мову.

ІНГРЕДІЄНТИ (на 12–14 котлет):

  • 800 г курячого фаршу

  • 250 г кабачка

  • 1 яйце

  • 2 ст. л. панірувальних сухарів

  • 1 ст. л. олії

  • сіль і перець — за смаком

    Почніть із найважливішого — соковитості. Саме для цього Клопотенко радить додати до фаршу натертий кабачок. Молодий кабачок можна не чистити, а якщо він більш зрілий — зніміть шкірку та вийміть насіння.

    Далі все просто: змішайте фарш, кабачок, яйце, сухарі та спеції. Масу слід добре вимішати, щоб котлети вийшли пружними, але ніжними. Перед формуванням змочіть руки холодною водою — і фарш більше не липнутиме.

    Сформовані котлети викладіть у форму, змащену олією. Додайте у форму трохи води — приблизно сантиметр по дну. Накрийте фольгою: саме вона створить ефект пароварки. Півгодини у духовці при 180° — і ви дістанете найніжніші курячі котлети, які тільки можна уявити.

    Подавати їх можна з овочами, рисом або навіть як дієтичну окрему страву — вони й так мають достатньо смаку завдяки кабачку.

    Нагадаємо, нещодавно портал "Коментарі" публікував рецепт бюджетного салату на Новий рік



