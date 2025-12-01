Ніжні парові курячі котлети з кабачком: секрет Клопотенка, який підсаджує з першої ложки

сіль і перець — за смаком

Почніть із найважливішого — соковитості. Саме для цього Клопотенко радить додати до фаршу натертий кабачок. Молодий кабачок можна не чистити, а якщо він більш зрілий — зніміть шкірку та вийміть насіння.

Далі все просто: змішайте фарш, кабачок, яйце, сухарі та спеції. Масу слід добре вимішати, щоб котлети вийшли пружними, але ніжними. Перед формуванням змочіть руки холодною водою — і фарш більше не липнутиме.

Сформовані котлети викладіть у форму, змащену олією. Додайте у форму трохи води — приблизно сантиметр по дну. Накрийте фольгою: саме вона створить ефект пароварки. Півгодини у духовці при 180° — і ви дістанете найніжніші курячі котлети, які тільки можна уявити.

Подавати їх можна з овочами, рисом або навіть як дієтичну окрему страву — вони й так мають достатньо смаку завдяки кабачку.

