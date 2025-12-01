Бюджетное блюдо, побеждающее дорогие закуски: свекольный рулет с селедкой, что покорит гостей из первого куска.

Рубрики
На новогоднем столе блюда должны быть не просто вкусными — они должны поражать. Но зачем тратить состояние на дорогие ингредиенты, если существует бюджетная закуска, которая выглядит дороже, чем на самом деле ?
Свекольный рулет со сливочным сыром и селедкой — именно тот случай, когда шедевр создается из элементарных продуктов , а результат вызывает восторг даже у самых требовательных гостей.
Дешевый, роскошный и нереально вкусный рулет, который станет хитом вашего новогоднего стола
Этот рулет — сочетание нежного свекольного бисквита, кремовой начинки и пряной сельди. Яркий, праздничный и ароматный, он станет главной звездой вашего новогоднего меню. Готовится очень легко, не требует сложных техник, а в холодильнике прекрасно держит форму.
отварная свекла — 250 г
яйца – 3 шт.
мука — 80 г
масло – 1 ст. л.
соль – ½ ч. л.
черный перец — по вкусу
филе сельди — 200-250 г
сливочный творог — 300 г
горчица в зернах – 3–4 ч. л.
зеленый лук — пучок
1. Натрите отварную свеклу на мелкой терке, смешайте ее с желтками, мукой и маслом.
2. Взбейте белки до плотной пены и осторожно введите их в свекольную массу.
3. Распределите тесто тонким слоем пергамента и выпекайте 12–15 минут при 180–190°C.
4. Остывший корж смажьте сливочным сыром, посыпьте зеленью, выложите кусочки сельди.
5. Добавьте горчицу в зернах для пикантности.
6. Сверните рулет, оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 1–2 часа.
Перед подачей нарежьте и наслаждайтесь эффектным контрастом цветов и вкусов.
