Бюджетное блюдо, побеждающее дорогие закуски: свекольный рулет с селедкой, что покорит гостей из первого куска.

На новогоднем столе блюда должны быть не просто вкусными — они должны поражать. Но зачем тратить состояние на дорогие ингредиенты, если существует бюджетная закуска, которая выглядит дороже, чем на самом деле ?

Свекольный рулет со сливочным сыром и селедкой — именно тот случай, когда шедевр создается из элементарных продуктов , а результат вызывает восторг даже у самых требовательных гостей.

Дешевый, роскошный и нереально вкусный рулет, который станет хитом вашего новогоднего стола

Этот рулет — сочетание нежного свекольного бисквита, кремовой начинки и пряной сельди. Яркий, праздничный и ароматный, он станет главной звездой вашего новогоднего меню. Готовится очень легко, не требует сложных техник, а в холодильнике прекрасно держит форму.

Ингредиенты

Корж:

отварная свекла — 250 г

яйца – 3 шт.

мука — 80 г

масло – 1 ст. л.

соль – ½ ч. л.

черный перец — по вкусу

Начинка:

филе сельди — 200-250 г

сливочный творог — 300 г

горчица в зернах – 3–4 ч. л.

зеленый лук — пучок Как приготовить рулет, который "съедается" быстрее, чем нарезается 1. Натрите отварную свеклу на мелкой терке, смешайте ее с желтками, мукой и маслом.

2. Взбейте белки до плотной пены и осторожно введите их в свекольную массу.

3. Распределите тесто тонким слоем пергамента и выпекайте 12–15 минут при 180–190°C.

4. Остывший корж смажьте сливочным сыром, посыпьте зеленью, выложите кусочки сельди.

5. Добавьте горчицу в зернах для пикантности.

6. Сверните рулет, оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 1–2 часа. Перед подачей нарежьте и наслаждайтесь эффектным контрастом цветов и вкусов.