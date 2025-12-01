logo

Бюджетное блюдо, побеждающее дорогие закуски: свекольный рулет с селедкой, что покорит гостей из первого куска.


Бюджетное блюдо, побеждающее дорогие закуски: свекольный рулет с селедкой, что покорит гостей из первого куска.

Праздничный, яркий и нежный этот рулет готовится за копейки, но выглядит так, будто вы стояли над ним пол дня. Главная новогодняя закуска 2026 уже здесь!

1 декабря 2025, 22:35
На новогоднем столе блюда должны быть не просто вкусными — они должны поражать. Но зачем тратить состояние на дорогие ингредиенты, если существует бюджетная закуска, которая выглядит дороже, чем на самом деле ?
Свекольный рулет со сливочным сыром и селедкой — именно тот случай, когда шедевр создается из элементарных продуктов , а результат вызывает восторг даже у самых требовательных гостей.

Бюджетное блюдо, побеждающее дорогие закуски: свекольный рулет с селедкой, что покорит гостей из первого куска.

Дешевый, роскошный и нереально вкусный рулет, который станет хитом вашего новогоднего стола

Этот рулет — сочетание нежного свекольного бисквита, кремовой начинки и пряной сельди. Яркий, праздничный и ароматный, он станет главной звездой вашего новогоднего меню. Готовится очень легко, не требует сложных техник, а в холодильнике прекрасно держит форму.

Ингредиенты
 Корж:

  • отварная свекла — 250 г

  • яйца – 3 шт.

  • мука — 80 г

  • масло – 1 ст. л.

  • соль – ½ ч. л.

  • черный перец — по вкусу

Начинка:

  • филе сельди — 200-250 г

  • сливочный творог — 300 г

  • горчица в зернах – 3–4 ч. л.

  • зеленый лук — пучок

    Как приготовить рулет, который "съедается" быстрее, чем нарезается

    1. Натрите отварную свеклу на мелкой терке, смешайте ее с желтками, мукой и маслом.
    2. Взбейте белки до плотной пены и осторожно введите их в свекольную массу.
    3. Распределите тесто тонким слоем пергамента и выпекайте 12–15 минут при 180–190°C.
    4. Остывший корж смажьте сливочным сыром, посыпьте зеленью, выложите кусочки сельди.
    5. Добавьте горчицу в зернах для пикантности.
    6. Сверните рулет, оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 1–2 часа.

    Перед подачей нарежьте и наслаждайтесь эффектным контрастом цветов и вкусов.

