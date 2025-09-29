Бурштинове варення з яблук та лимонного соку: простий рецепт на зиму

Яблучне варення — це класика української кухні. Хто ж не пам'ятає бабусині пиріжки чи млинці з яблучним варенням. Приготувати ароматне, яскраве, смачне варення легко — воно вдасться, навіть якщо консервуєте вперше. Приготування варення не займає багато часу, однак цей процес триватиме декілька днів.

Для яблучного варення потрібно:

яблука — 1,7 кг,

цукор — 1,5 кг,

вода — 3 л + склянка,

лимонний сік — 4 ст. л,

лимонна кислота — 1/3 ч.л, (+ще 1/3 ч.л).

Покроковий рецепт приготування варення з яблук:

1. Перш ніж готувати яблука, потрібно у каструлю для варення потрібно налити воду (3 л) та всипати туди лимонну кислоту (1/3 ч.л).

2. Далі потрібно почистити від серцевини яблука, нарізати на частинки та пересипати в цю воду. Так вони не потемніють, пише видання “Уніан”.

3. У окрему каструлю потрібно налити склянку води, сік лимона та цукор. Готувати сироп потрібно поки він не стане прозорим. З фруктів потрібно злити воду, промити їх та залити гарячим сиропом. Яблука в сиропі потрібно залишити на ніч.

4. Наступного дня каструлю поставити на плиту. Після закипання всипати третину чайної ложки лимонної кислоти та варити на середньому вогні 7 хвилин.

5. Варення остудити до кімнатної температури та знову довести до кипіння та варити 7 хвилин. Далі варення знову потрібно охолодити — це займе близько 10 годин.

6. Потім потрібно втретє закип'ятити варення та варити 8 хвилин. Часточки за цей час стануть прозорими, а сироп — густим.

7. Варення потрібно розлити у банки та закрутити кришками. Після охолодження можна зберігати в темному місці.

