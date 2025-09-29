logo_ukra

BTC/USD

113844

ETH/USD

4165.56

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля рецепти Бурштинове варення з яблук та лимонного соку: простий рецепт на зиму
commentss НОВИНИ Всі новини

Бурштинове варення з яблук та лимонного соку: простий рецепт на зиму

Простий рецепт бурштинового варення з яблук

29 вересня 2025, 18:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Яблучне варення — це класика української кухні. Хто ж не пам'ятає бабусині пиріжки чи млинці з яблучним варенням. Приготувати ароматне, яскраве, смачне варення легко — воно вдасться, навіть якщо консервуєте вперше. Приготування варення не займає багато часу, однак цей процес триватиме декілька днів.

Бурштинове варення з яблук та лимонного соку: простий рецепт на зиму

Яблучне варення. Ілюстративне фото

Для яблучного варення потрібно:

  • яблука — 1,7 кг, 

  • цукор — 1,5 кг, 

  • вода — 3 л + склянка, 

  • лимонний сік — 4 ст. л, 

  • лимонна кислота — 1/3 ч.л, (+ще 1/3 ч.л).

Покроковий рецепт приготування варення з яблук: 

1. Перш ніж готувати яблука, потрібно у каструлю для варення потрібно налити воду (3 л) та всипати туди лимонну кислоту (1/3 ч.л).

2. Далі потрібно почистити від серцевини яблука, нарізати на частинки та пересипати в цю воду. Так вони не потемніють, пише видання “Уніан”.

3. У окрему каструлю потрібно налити склянку води, сік лимона та цукор. Готувати сироп потрібно поки він не стане прозорим. З фруктів потрібно злити воду, промити їх та залити гарячим сиропом. Яблука в сиропі потрібно залишити на ніч.

4. Наступного дня каструлю поставити на плиту. Після закипання всипати третину чайної ложки лимонної кислоти та варити на середньому вогні 7 хвилин.

5. Варення остудити до кімнатної температури та знову довести до кипіння та варити 7 хвилин. Далі варення знову потрібно охолодити — це займе близько 10 годин. 

6. Потім потрібно втретє закип'ятити варення та варити 8 хвилин. Часточки за цей час стануть прозорими, а сироп — густим. 

7. Варення потрібно розлити у банки та закрутити кришками. Після охолодження можна зберігати в темному місці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про рецепт смачного соусу зі слив.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.unian.ua/recipes/preservation-and-pickling/fruits-and-berries/yabluchne-varennya-p-yatihvilinka-yak-prigotuvati-zimovi-lasoshchi-13118808.html
Теги:

Новини

Всі новини