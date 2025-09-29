Янтарное варенье из яблок и лимонного сока: простой рецепт на зиму

Яблочное варенье – это классика украинской кухни. Кто же не помнит бабушкины пирожки или блины с яблочным вареньем. Приготовить ароматное, яркое, вкусное варенье легко – оно удастся, даже если консервируете впервые. Приготовление варенья не занимает много времени, однако этот процесс будет длиться несколько дней.

Яблочное варенье. Иллюстративное фото

Для яблочного варенья нужно:

яблоки – 1,7 кг,

сахар – 1,5 кг,

вода – 3 л стакан,

лимонный сок – 4 ст. л,

лимонная кислота – 1/3 ч.л, (+еще 1/3 ч.л).

Пошаговый рецепт приготовления варенья из яблок:

1. Прежде чем готовить яблоки, в кастрюлю для варенья нужно налить воду (3 л) и всыпать туда лимонную кислоту (1/3 ч.л).

2. Далее нужно почистить от сердцевины яблоки, нарезать на частицы и пересыпать в эту воду. Так они не потемнеют, пишет издание "Униан".

3. В отдельную кастрюлю нужно налить стакан воды, сок лимона и сахар. Готовить сироп нужно пока он не станет прозрачным. С фруктов нужно слить воду, промыть их и залить горячим сиропом. Яблоки в сиропе нужно бросить на ночь.

4. На следующий день кастрюлю поставить на плиту. После закипания всыпать треть чайной ложки лимонной кислоты и варить на среднем огне 7 минут.

5. Варенье остудить до комнатной температуры и снова довести до кипения и варить 7 минут. Дальше варенье снова нужно охладить – это займет около 10 часов.

6. Затем нужно в третий раз закипятить варенье и варить 8 минут. Частички за это время станут прозрачными, а сироп – густым.

7. Варенье нужно разлить в банки и закрутить крышками. После охлаждения можно хранить в темном месте.

Напомним: портал "Комментарии" писал о рецепте вкусного соуса из слив.



