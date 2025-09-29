logo

BTC/USD

113844

ETH/USD

4165.56

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Янтарное варенье из яблок и лимонного сока: простой рецепт на зиму
commentss НОВОСТИ Все новости

Янтарное варенье из яблок и лимонного сока: простой рецепт на зиму

Простой рецепт янтарного варенья из яблок

29 сентября 2025, 18:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Яблочное варенье – это классика украинской кухни. Кто же не помнит бабушкины пирожки или блины с яблочным вареньем. Приготовить ароматное, яркое, вкусное варенье легко – оно удастся, даже если консервируете впервые. Приготовление варенья не занимает много времени, однако этот процесс будет длиться несколько дней.

Янтарное варенье из яблок и лимонного сока: простой рецепт на зиму

Яблочное варенье. Иллюстративное фото

Для яблочного варенья нужно:

  • яблоки – 1,7 кг,

  • сахар – 1,5 кг,

  • вода – 3 л стакан,

  • лимонный сок – 4 ст. л,

  • лимонная кислота – 1/3 ч.л, (+еще 1/3 ч.л).

Пошаговый рецепт приготовления варенья из яблок:

1. Прежде чем готовить яблоки, в кастрюлю для варенья нужно налить воду (3 л) и всыпать туда лимонную кислоту (1/3 ч.л).

2. Далее нужно почистить от сердцевины яблоки, нарезать на частицы и пересыпать в эту воду. Так они не потемнеют, пишет издание "Униан".

3. В отдельную кастрюлю нужно налить стакан воды, сок лимона и сахар. Готовить сироп нужно пока он не станет прозрачным. С фруктов нужно слить воду, промыть их и залить горячим сиропом. Яблоки в сиропе нужно бросить на ночь.

4. На следующий день кастрюлю поставить на плиту. После закипания всыпать треть чайной ложки лимонной кислоты и варить на среднем огне 7 минут.

5. Варенье остудить до комнатной температуры и снова довести до кипения и варить 7 минут. Дальше варенье снова нужно охладить – это займет около 10 часов.

6. Затем нужно в третий раз закипятить варенье и варить 8 минут. Частички за это время станут прозрачными, а сироп – густым.

7. Варенье нужно разлить в банки и закрутить крышками. После охлаждения можно хранить в темном месте.

Напомним: портал "Комментарии" писал о рецепте вкусного соуса из слив.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/recipes/preservation-and-pickling/fruits-and-berries/yabluchne-varennya-p-yatihvilinka-yak-prigotuvati-zimovi-lasoshchi-13118808.html
Теги:

Новости

Все новости