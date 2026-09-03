Баклажани в аджиці, які взимку з’їдають першими: варто закрити хоча б кілька банок

Баклажани в аджиці — проста домашня заготівля на зиму, для якої знадобляться сезонні овочі, часник і трохи гострого перцю. За цим рецептом виходить ароматна закуска з насиченим овочевим смаком.

Баклажани. Ілюстративне фото

Для приготування потрібно:

баклажани — 1 кг;

помідори — 1 кг;

болгарський перець — 0,5 кг;

гострий стручковий перець — на смак;

часник — 5 зубчиків;

оцет 9% — 50 мл;

рослинна олія — 100 мл;

сіль — 1 ст. л;

цукор — 1,5 ст. л;

лавровий лист — 2 шт.;

духмяний перець — 10 шт.

Спочатку овочі потрібно помити та обсушити. Баклажани нарізати кружальцями завтовшки приблизно 0,7-1 см, посипати 1 столовою ложкою солі без гірки, перемішати й залишити на 10-20 хвилин. Це допоможе прибрати можливу гіркоту.

Тим часом підготувати інші овочі. Болгарський перець очистити від насіння, серцевини та білих перегородок. Помідори розрізати на дві або чотири частини, часник очистити.

Помідори подрібнити за допомогою м’ясорубки або блендера. Перелити томатне пюре в каструлю, додати часник, лавровий лист і духмяний перець. Якщо хочеться гострішої закуски, на цьому етапі додати стручковий перець.

Томатну суміш довести до кипіння, зменшити вогонь і варити близько 20 хвилин. Періодично помішувати.

Болгарський перець нарізати тонкою соломкою або смужками. Баклажани промити холодною водою, щоб змити зайву сіль, злегка відтиснути та перекласти до томатної маси.

Туди ж додати болгарський перець, цукор, рослинну олію та сіль. Усе перемішати й довести до повторного кипіння.

Після цього зменшити вогонь і тушкувати овочі приблизно 30-40 хвилин. Масу час від часу перемішувати, щоб вона не пригоріла.

Наприкінці влити 50 мл оцту та проварити ще 1-2 хвилини. Готову закуску спробувати: за потреби відкоригувати кількість солі або цукру.

Гарячі баклажани в аджиці розкласти у простерилізовані банки та закрити простерилізованими кришками. Банки перевернути догори дном, укутати теплою ковдрою й залишити до повного охолодження.

Таку заготівлю можна прибрати на зберігання після того, як банки охолонуть.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав рецепт маринованих баклажанів на зиму.



