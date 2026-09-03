logo_ukra

BTC/USD

77606

ETH/USD

2393.19

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля рецепти Баклажани в аджиці, які взимку з’їдають першими: варто закрити хоча б кілька банок
commentss НОВИНИ Всі новини

Баклажани в аджиці, які взимку з’їдають першими: варто закрити хоча б кілька банок

Як приготувати баклажани в аджиці на зиму: точний рецепт із помідорами, перцем, часником та спеціями

3 вересня 2026, 12:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Баклажани в аджиці — проста домашня заготівля на зиму, для якої знадобляться сезонні овочі, часник і трохи гострого перцю. За цим рецептом виходить ароматна закуска з насиченим овочевим смаком.

Баклажани в аджиці, які взимку з’їдають першими: варто закрити хоча б кілька банок

Баклажани. Ілюстративне фото

Для приготування потрібно:

  • баклажани — 1 кг;

  • помідори — 1 кг;

  • болгарський перець — 0,5 кг;

  • гострий стручковий перець — на смак;

  • часник — 5 зубчиків;

  • оцет 9% — 50 мл;

  • рослинна олія — 100 мл;

  • сіль — 1 ст. л;

  • цукор — 1,5 ст. л;

  • лавровий лист — 2 шт.;

  • духмяний перець — 10 шт.

Спочатку овочі потрібно помити та обсушити. Баклажани нарізати кружальцями завтовшки приблизно 0,7-1 см, посипати 1 столовою ложкою солі без гірки, перемішати й залишити на 10-20 хвилин. Це допоможе прибрати можливу гіркоту.

Тим часом підготувати інші овочі. Болгарський перець очистити від насіння, серцевини та білих перегородок. Помідори розрізати на дві або чотири частини, часник очистити.

Помідори подрібнити за допомогою м’ясорубки або блендера. Перелити томатне пюре в каструлю, додати часник, лавровий лист і духмяний перець. Якщо хочеться гострішої закуски, на цьому етапі додати стручковий перець.

Томатну суміш довести до кипіння, зменшити вогонь і варити близько 20 хвилин. Періодично помішувати.

Болгарський перець нарізати тонкою соломкою або смужками. Баклажани промити холодною водою, щоб змити зайву сіль, злегка відтиснути та перекласти до томатної маси.

Туди ж додати болгарський перець, цукор, рослинну олію та сіль. Усе перемішати й довести до повторного кипіння.

Після цього зменшити вогонь і тушкувати овочі приблизно 30-40 хвилин. Масу час від часу перемішувати, щоб вона не пригоріла.

Наприкінці влити 50 мл оцту та проварити ще 1-2 хвилини. Готову закуску спробувати: за потреби відкоригувати кількість солі або цукру.

Гарячі баклажани в аджиці розкласти у простерилізовані банки та закрити простерилізованими кришками. Банки перевернути догори дном, укутати теплою ковдрою й залишити до повного охолодження.

Таку заготівлю можна прибрати на зберігання після того, як банки охолонуть.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав рецепт маринованих баклажанів на зиму.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини