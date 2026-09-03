Баклажаны в аджике, которые зимой съедают первыми: стоит закрыть хотя бы несколько банок

Баклажаны в аджике – простая домашняя заготовка на зиму, для которой понадобятся сезонные овощи, чеснок и немного острого перца. По этому рецепту выходит ароматная закуска с насыщенным овощным вкусом.

Баклажаны. Иллюстративное фото

Для приготовления требуется:

баклажаны – 1 кг;

помидоры – 1 кг;

болгарский перец – 0,5 кг;

острый стручковый перец – по вкусу;

чеснок – 5 зубчиков;

уксус 9% – 50 мл;

растительное масло – 100 мл;

соль – 1 ст. л;

сахар – 1,5 ст. л;

лавровый лист – 2 шт.;

душистый перец – 10 шт.

Сначала овощи нужно промыть и обсушить. Баклажаны нарезать кружочками толщиной примерно 0,7-1 см, посыпать 1 столовой ложкой соли без горки, перемешать и оставить на 10-20 минут. Это поможет убрать возможную горечь.

Тем временем подготовить другие овощи. Болгарский перец очистить от семян, сердцевин и белых перегородок. Помидоры разрезать на две или четыре части, чеснок очистить.

Помидоры измельчить с помощью мясорубки или блендера. Перелить томатное пюре в кастрюлю, добавить чеснок, лавровый лист и душистый перец. Если хочется более острой закуски, на этом этапе добавить стручковый перец.

Томатную смесь довести до кипения, убавить огонь и варить около 20 минут. Периодически помешивать.

Болгарский перец порезать тонкой соломкой или полосками. Баклажаны промыть холодной водой, чтобы смыть лишнюю соль, слегка отжать и переложить в томатную массу.

Туда добавить болгарский перец, сахар, растительное масло и соль. Все перемешать и довести до кипения.

После этого убавить огонь и тушить овощи примерно 30-40 минут. Массу время от времени перемешивать, чтобы она не пригорела.

В конце влить 50 мл уксуса и проварить еще 1-2 минуты. Готовую закуску попробовать: при необходимости откорректировать количество соли или сахара.

Горячие баклажаны в аджике разложить в простерилизованные банки и закрыть простерилизованными крышками. Банки перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного охлаждения.

Такую заготовку можно убрать на хранение после того, как банки остынут.

Напомним: портал "Комментарии" писал рецепт маринованных баклажанов на зиму.



