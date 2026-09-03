Баклажаны в аджике, которые зимой съедают первыми: стоит закрыть хотя бы несколько банок

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Кречмаровская Наталия
Баклажаны в аджике – простая домашняя заготовка на зиму, для которой понадобятся сезонные овощи, чеснок и немного острого перца. По этому рецепту выходит ароматная закуска с насыщенным овощным вкусом.
Баклажаны. Иллюстративное фото
Для приготовления требуется:
баклажаны – 1 кг;
помидоры – 1 кг;
болгарский перец – 0,5 кг;
острый стручковый перец – по вкусу;
чеснок – 5 зубчиков;
уксус 9% – 50 мл;
растительное масло – 100 мл;
соль – 1 ст. л;
сахар – 1,5 ст. л;
лавровый лист – 2 шт.;
душистый перец – 10 шт.
Сначала овощи нужно промыть и обсушить. Баклажаны нарезать кружочками толщиной примерно 0,7-1 см, посыпать 1 столовой ложкой соли без горки, перемешать и оставить на 10-20 минут. Это поможет убрать возможную горечь.
Тем временем подготовить другие овощи. Болгарский перец очистить от семян, сердцевин и белых перегородок. Помидоры разрезать на две или четыре части, чеснок очистить.
Помидоры измельчить с помощью мясорубки или блендера. Перелить томатное пюре в кастрюлю, добавить чеснок, лавровый лист и душистый перец. Если хочется более острой закуски, на этом этапе добавить стручковый перец.
Томатную смесь довести до кипения, убавить огонь и варить около 20 минут. Периодически помешивать.
Болгарский перец порезать тонкой соломкой или полосками. Баклажаны промыть холодной водой, чтобы смыть лишнюю соль, слегка отжать и переложить в томатную массу.
Туда добавить болгарский перец, сахар, растительное масло и соль. Все перемешать и довести до кипения.
После этого убавить огонь и тушить овощи примерно 30-40 минут. Массу время от времени перемешивать, чтобы она не пригорела.
В конце влить 50 мл уксуса и проварить еще 1-2 минуты. Готовую закуску попробовать: при необходимости откорректировать количество соли или сахара.
Горячие баклажаны в аджике разложить в простерилизованные банки и закрыть простерилизованными крышками. Банки перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного охлаждения.
Такую заготовку можно убрать на хранение после того, как банки остынут.
Напомним: портал "Комментарии" писал рецепт маринованных баклажанов на зиму.