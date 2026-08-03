Абрикосовое варенье с апельсином: этот рецепт покорит ароматом и вкусом

Добавьте апельсин к абрикосам и варенье будет невероятно ароматным. Для этого рецепта понадобится минимум ингредиентов и около получаса термической обработки.

Абрикосовое варенья. Иллюстративное фото

Одна из самых ароматных летних заготовок – абрикосовое варенье с апельсином. Сочетание спелых летних фруктов и апельсина делает десерт насыщенным, а умеренное количество сахара позволяет сохранить естественный вкус абрикосов. Варенье получается насыщенное, янтарного цвета, а своим ароматом возвращает в теплое и солнечное лето.

Для приготовления требуются следующие ингредиенты:

1 кг абрикосов без косточек,

1 средний или крупный апельсин,

600–700 г сахара.

При желании можно добавить сок половины лимона или четверть чайной ложки лимонной кислоты. Это поможет сохранить цвет и сделает варенье более густым.

Сначала нужно помыть абрикосы и удалить косточки. Апельсин нужно обдать кипятком, очистить от кожуры или оставить чуть-чуть цедры для более насыщенного аромата. После этого удалить косточки. Апельсин и абрикосы следует измельчить блендером или пропустить через мясорубку.

Далее нужно добавить 600–700 г сахара. Затем смесь ставят на слабый огонь, доводят до кипения и варят 20-30 минут регулярно помешивая и снимая пену.

Горячее варенье сразу разливают в стерильные банки и герметично закрывают крышками. После охлаждения заготовку рекомендуется хранить в прохладном месте.

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