Після втрати близької людини: чому самотність може стати особливо сильною і як її пережити

Втрата близької людини змінює не лише емоційний стан, а й звичний спосіб життя. Зникають щоденні розмови, спільні плани та прості побутові моменти, які раніше здавалися природними. Тому після втрати людина може почуватися самотньою навіть серед інших людей.

Янгол на кладовищі. Фото: Mylene2401 / Pixabay

Дослідження показують, що самотність є поширеною частиною переживання втрати. До того ж її не можна повністю пояснити відсутністю спілкування. В одному з досліджень людей, які нещодавно втратили чоловіка або дружину, більш високий рівень соціальної підтримки був пов'язаний з меншою самотністю, проте сама наявність родичів і друзів не усувала цього почуття.

Американська психологічна асоціація зазначає, що переживання горя у кожної людини відбувається по-різному. Немає єдиного терміну, протягом якого людина зобов'язана "пережити" втрату. Фахівці також не рекомендують сприймати лихо як послідовність обов'язкових стадій.

Що може допомогти? Насамперед не варто повністю ізолюватися від оточуючих. Розмова з людиною, якій можна довіряти, іноді виявляється важливішою за будь-які спроби самостійно відволіктися від переживань. При цьому близьким варто дати зрозуміти, яка саме підтримка потрібна: розмова, спільна прогулянка або просто присутність поряд.

Корисно зберігати і звичний розпорядок дня. Робота, домашні справи, прогулянки чи улюблене заняття не скасовують горя, але допомагають поступово повертати структуру у повсякденне життя.

Важливо також не уникати спогадів про людину. Розмови про неї, фотографії та спільні історії можуть бути частиною процесу адаптації до життя після втрати.

Якщо почуття самотності та горя стає настільки сильним, що людині важко виконувати звичайні повсякденні справи, варто звернутися за професійною допомогою. Психолог або інший фахівець із психічного здоров'я може допомогти пережити втрату та знайти способи поступово повертатися до життя.

Горе не має універсального графіка. Іноді найважливішим кроком стає не спроба забути людину, а можливість навчитися жити далі, зберігаючи пам'ять про неї.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що робити, коли стає самотньо.



