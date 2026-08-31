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После потери близкого человека: почему одиночество может стать особенно сильным и как его пережить

После смерти родного человека чувство одиночества может сохраняться даже тогда, когда рядом остаются друзья и родственники.

31 августа 2026, 12:01
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Сергій Кречмаровський

Потеря близкого человека меняет не только эмоциональное состояние, но и привычный образ жизни. Исчезают ежедневные разговоры, совместные планы и простые бытовые моменты, которые раньше казались естественными. Поэтому после утраты человек может чувствовать себя одиноким даже в окружении других людей.

После потери близкого человека: почему одиночество может стать особенно сильным и как его пережить

Ангел на кладбище. Фото: Mylene2401 / Pixabay

Исследования показывают, что одиночество является распространённой частью переживания утраты. Причём его нельзя полностью объяснить отсутствием общения. В одном из исследований людей, недавно потерявших супруга, более высокий уровень социальной поддержки был связан с меньшим одиночеством, однако само наличие родственников и друзей не устраняло это чувство.

Американская психологическая ассоциация отмечает, что переживание горя у каждого человека проходит по-разному. Нет единого срока, за который человек обязан "пережить" потерю. Специалисты также не рекомендуют воспринимать горе как последовательность обязательных стадий.

Что может помочь? В первую очередь не стоит полностью изолироваться от окружающих. Разговор с человеком, которому можно доверять, иногда оказывается важнее любых попыток самостоятельно отвлечься от переживаний. При этом близким стоит дать понять, какая именно поддержка нужна: разговор, совместная прогулка или просто присутствие рядом.

Полезно сохранять и привычный распорядок дня. Работа, домашние дела, прогулки или любимое занятие не отменяют горя, но помогают постепенно возвращать структуру в повседневную жизнь.

Важно также не избегать воспоминаний о человеке. Разговоры о нём, фотографии и совместные истории могут быть частью процесса адаптации к жизни после утраты.

Если чувство одиночества и горя становится настолько сильным, что человеку трудно выполнять обычные повседневные дела, стоит обратиться за профессиональной помощью. Психолог или другой специалист по психическому здоровью может помочь пережить утрату и найти способы постепенно возвращаться к жизни.

Горе не имеет универсального графика. Иногда самым важным шагом становится не попытка забыть человека, а возможность научиться жить дальше, сохраняя память о нём.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что делать, когда становится одиноко.




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Источник: https://www.apa.org/topics/death
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