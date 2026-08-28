Что делать, когда становится одиноко: учёные нашли неожиданные способы справиться

Одиночество часто воспринимают как состояние, которое можно преодолеть только с помощью общения. Однако новое исследование показывает, что подходов может быть гораздо больше.

Девушка сидит в одиночестве на пристани. Фото: sasint / Pixabay

Учёные проанализировали данные двух крупных опросов — BBC Loneliness Experiment и EU Loneliness Survey. В общей сложности в них участвовали 18 352 человека в возрасте от 16 до 99 лет. Исследователи изучали, какие способы люди самостоятельно используют, когда чувствуют себя одинокими, и какие из них считают полезными.

Одним из самых распространённых вариантов действительно оказалось общение с близкими. Причём речь чаще шла не о поиске новых знакомств, а об укреплении уже существующих отношений с друзьями и родственниками.

Но социальные контакты оказались далеко не единственным способом. Многие участники выбирали время наедине с собой, занятия спортом, любимые хобби, учёбу или работу. Для некоторых людей полезным способом отвлечься становились различные занятия, позволяющие переключить внимание.

Исследователи также обнаружили различия между возрастными группами. Молодые люди чаще сообщали о встречах с близкими, обращении за психологической помощью и самостоятельном размышлении о причинах одиночества. Люди старшего возраста чаще выбирали клубы, общение с соседями и различные отвлекающие занятия.

Получается, универсального рецепта от одиночества нет. Для одного человека лучшим решением может стать разговор с другом, а другому больше поможет книга, спорт или любимое занятие.

Учёные считают, что важно не просто заставлять людей больше общаться, а учитывать индивидуальные способы, которые уже помогают им справляться с одиночеством. При этом качество отношений может иметь большее значение, чем само количество социальных контактов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что психологи назвали 4 шага, которые помогут пережить семейный кризис.