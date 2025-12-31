Не екстраверт і не інтроверт: психологи описали новий тип особистості - отроверт

Протягом десятиліть людей традиційно поділяли на дві категорії — екстравертів та інтровертів. Однак сучасна психологія пропонує ширший погляд на особистість. Американський психіатр Рамі Камінскі презентував новий термін — "отроверт", який допомагає описати людей, що не вписуються у звичайну дихотомію.

Хто такі отроверти. Фото: Julian Nielsen / Pexels

Психіатр Рамі Камінскі помітив цей тип у власній поведінці, та серед пацієнтів, яким було складно віднести себе до “класичних” інтровертів чи екстравертів. Лікар пояснює, що отроверти — це не проміжний варіант і не амбіверти, а окрема соціальна орієнтація.

Хто такий отроверт

На відміну від екстравертів, які отримують енергію від активної взаємодії, та інтровертів, які комфортно почуваються в тихому середовищі, отроверти — соціальні, але не групові. Вони легко встановлюють глибокі зв’язки з окремими людьми, однак не відчувають себе частиною спільноти. Термін походить від іспанського слова "otro" (інший).

"Екстраверти та інтроверти за своєю суттю пов’язані з групами. Отроверти — ні. Вони залишаються соціальними, але не комунальними", — пояснює Камінскі.

За його словами, це не психологічний розлад і не діагноз, а лише спосіб точніше описати спосіб взаємодії з соціумом. Психіатр також вводить поняття "феномен Bluetooth". Ця метафора описує здатність встановлювати емоційний контакт. Якщо екстраверти та інтроверти "підключаються" до групи природно, то отровертам для цього потрібні інші умови.

Хоча такі люди можуть бути популярними в колективі, вони часто почуваються аутсайдерами. Камінскі зазначає, що це може спричиняти емоційний дискомфорт і відчуття нерозуміння.

На думку Камінскі, яскравими представниками отровертів може бути Фріда Кало, Франц Кафка та Альберт Айнштайн. Їх поєднувала здатність до глибоких особистих зв’язків, високий рівень чутливості та одночасне дистанціювання від соціальних груп.

