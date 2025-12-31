Не экстраверт и не интроверт: психологи описали новый тип личности – отроверт

На протяжении десятилетий людей традиционно делили на две категории – экстраверты и интроверты. Однако современная психология предлагает более широкий взгляд на личность. Американский психиатр Рами Камински презентовал новый термин — "отроверт", помогающий описать людей, не вписывающихся в обычную дихотомию.

Психиатр Рами Камински заметил этот тип в собственном поведении, и среди пациентов, которым было сложно отнести себя к "классическим" интровертам или экстравертам. Врач объясняет, что отроверты – это не промежуточный вариант и не амбиверты, а отдельная социальная ориентация.

Кто такой отроверт

В отличие от экстравертов, получающих энергию от активного взаимодействия, и комфортно чувствующих себя в тихой среде интровертов, отроверты — социальные, но не групповые. Они легко устанавливают глубокие связи с отдельными людьми, но не чувствуют себя частью сообщества. Термин происходит от испанского слова "otro" (другой).

"Экстраверты и интроверты по своей сути связаны с группами. Отроверты – нет. Они остаются социальными, но не коммунальными", – объясняет Каминский.

По его словам, это не психологическое расстройство и не диагноз, а лишь способ более точно описать способ взаимодействия с социумом. Психиатр также вводит понятие "феномен Bluetooth". Эта метафора обрисовывает способность устанавливать эмоциональный контакт. Если экстраверты и интроверты подключаются к группе естественно, то отровертам для этого нужны другие условия.

Хотя такие люди могут быть популярны в коллективе, они часто чувствуют себя аутсайдерами. Камински отмечает, что это может вызвать эмоциональный дискомфорт и чувство непонимания.

По мнению Камински, яркими представителями отровертов могут быть Фрида Кало, Франц Кафка и Альберт Айнштайн. Их сочетала способность к глубоким личным связям, высокий уровень чувствительности и одновременно дистанцирование от социальных групп.

