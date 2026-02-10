Молодь України на межі: дослідження показало критичний рівень

Дослідження компанії Gradus показало критично високий рівень стресу та емоційного виснаження серед працюючої молоді в Україні у порівнянні з країнами Європейського Союзу та Великою Британією.

Хронічний стрес в молоді України

Опитування охопило людей віком 25–35 років, які працюють в Україні, Великій Британії, Німеччині, Франції, Італії та Нідерландах. Результати засвідчили разючий розрив між Україною та іншими країнами за рівнем загального психологічного навантаження.

За даними дослідження, 91% українських респондентів повідомили про високий або дуже високий рівень стресу. Для порівняння, у Великій Британії цей показник становить лише 27%, у Німеччині — 52%, а в інших країнах дослідження — від 42% до 48%.

Аналітики зазначають, що настільки високий рівень напруги серед української молоді зумовлений поєднанням одразу кількох факторів — війни, постійних безпекових ризиків, економічної нестабільності та невизначеності майбутнього.

Водночас, якщо розглядати стрес, пов’язаний безпосередньо з роботою, ситуація виглядає більш збалансованою. Близько 45% українців назвали робочі питання значним джерелом стресу — це майже відповідає показникам Німеччини, Франції та Італії. Таким чином, робоче навантаження саме по собі не є унікальною проблемою для українців.

Натомість фінансові труднощі залишаються серйозним чинником психологічного тиску: про них заявили 43% українських респондентів. У країнах ЄС цей показник суттєво нижчий, що свідчить про глибше переплетіння економічних та безпекових викликів саме в українському контексті.

Дослідники наголошують, що тривале перебування молоді в умовах хронічного стресу може мати довгострокові наслідки — від професійного вигорання та зниження продуктивності до погіршення психічного здоров’я й демографічних рішень, зокрема відкладення створення сім’ї чи еміграції.

