Найнебезпечніший день для кохання: чому стосунки руйнуються саме сьогодні

Напередодні Дня закоханих у світі традиційно зростає кількість розривів у романтичних стосунках. За даними, на які посилається Glamour, психологи та соціологи вже кілька років поспіль фіксують одну й ту саму тенденцію: найчастіше люди вирішують поставити крапку у стосунках саме за тиждень до 14 лютого, причому пік таких рішень припадає на вівторок.

Ризик розставання перед Днем святого Валентина

Згідно з результатами опитувань, понад третина респондентів зізналися, що розривали стосунки саме в цей період. Майже половина з них обирала для цього вівторок, який експерти неофіційно назвали "червоним". Саме цього дня люди найчастіше ухвалюють остаточні рішення щодо майбутнього пари.

Серед основних причин — небажання витрачати гроші на святкування Дня святого Валентина, що стало вирішальним фактором для 41% опитаних. Ще 29% зазначили, що їм психологічно важко продовжувати стосунки без щирих почуттів і вдавати романтику лише заради свята. Для 24% респондентів розрив перед 14 лютого став способом "почати з чистого аркуша" без емоційного тиску символічної дати.

Фахівці пояснюють, що День закоханих часто виступає своєрідним тригером: він змушує людей чесно оцінити якість стосунків і відповісти собі на питання, чи є в них реальне майбутнє. Якщо пара переживає кризу, саме наближення свята стає моментом, коли уникати розмов і рішень стає неможливо.

Психологи наголошують: хоча "червоний вівторок" асоціюється з болісними рішеннями, для багатьох він стає точкою звільнення від токсичних або формальних стосунків, які не витримують перевірки щирістю.

