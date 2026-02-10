Молодежь Украины на грани: исследование показало критический уровень

Исследование компании Gradus показало критически высокий уровень стресса и эмоционального истощения среди работающей молодежи по сравнению со странами Европейского Союза и Великобританией.

Хронический стресс у молодежи Украины

Опрос охватил людей в возрасте 25–35 лет, работающих в Украине, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Нидерландах. Результаты показали разительный разрыв между Украиной и другими странами по уровню общей психологической нагрузки.

По данным исследования, 91% украинских респондентов сообщили о высоком или очень высоком уровне стресса. Для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет всего 27%, в Германии – 52%, а в других странах исследования – от 42% до 48%.

Аналитики отмечают, что столь высокий уровень напряжения среди украинской молодежи обусловлен сочетанием нескольких факторов — войны, постоянных рисков безопасности, экономической нестабильности и неопределенности будущего.

В то же время, если рассматривать стресс, связанный непосредственно с работой, ситуация выглядит более сбалансированной. Около 45% украинцев назвали рабочие вопросы значительным источником стресса – это почти соответствует показателям Германии, Франции и Италии. Таким образом, рабочая нагрузка сама по себе не уникальная проблема для украинцев.

В то же время финансовые трудности остаются серьезным фактором психологического давления: о них заявили 43% украинских респондентов. В странах ЕС этот показатель существенно ниже, что свидетельствует о более глубоком переплетении экономических и вызовов безопасности именно в украинском контексте.

Исследователи отмечают, что длительное пребывание молодежи в условиях хронического стресса может иметь долгосрочные последствия — от профессионального выгорания и снижения производительности до ухудшения психического здоровья и демографических решений, в частности, отложения семьи или эмиграции.

