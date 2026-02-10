logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Молодежь Украины на грани: исследование показало критический уровень
commentss НОВОСТИ Все новости

Молодежь Украины на грани: исследование показало критический уровень

Молодые украинцы в возрасте 25-35 лет демонстрируют высокий уровень стресса среди шести европейских стран, участвовавших в исследовании компании Gradus

10 февраля 2026, 23:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Исследование компании Gradus показало критически высокий уровень стресса и эмоционального истощения среди работающей молодежи по сравнению со странами Европейского Союза и Великобританией.

Молодежь Украины на грани: исследование показало критический уровень

Хронический стресс у молодежи Украины

Опрос охватил людей в возрасте 25–35 лет, работающих в Украине, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Нидерландах. Результаты показали разительный разрыв между Украиной и другими странами по уровню общей психологической нагрузки.

По данным исследования, 91% украинских респондентов сообщили о высоком или очень высоком уровне стресса. Для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет всего 27%, в Германии – 52%, а в других странах исследования – от 42% до 48%.

Аналитики отмечают, что столь высокий уровень напряжения среди украинской молодежи обусловлен сочетанием нескольких факторов — войны, постоянных рисков безопасности, экономической нестабильности и неопределенности будущего.

В то же время, если рассматривать стресс, связанный непосредственно с работой, ситуация выглядит более сбалансированной. Около 45% украинцев назвали рабочие вопросы значительным источником стресса – это почти соответствует показателям Германии, Франции и Италии. Таким образом, рабочая нагрузка сама по себе не уникальная проблема для украинцев.

В то же время финансовые трудности остаются серьезным фактором психологического давления: о них заявили 43% украинских респондентов. В странах ЕС этот показатель существенно ниже, что свидетельствует о более глубоком переплетении экономических и вызовов безопасности именно в украинском контексте.

Исследователи отмечают, что длительное пребывание молодежи в условиях хронического стресса может иметь долгосрочные последствия — от профессионального выгорания и снижения производительности до ухудшения психического здоровья и демографических решений, в частности, отложения семьи или эмиграции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что накануне Дня влюбленных в мире традиционно растет количество разрывов в романтических отношениях. По данным, на которые ссылается Glamour, психологи и социологи уже несколько лет подряд фиксируют одну и ту же тенденцию: чаще всего люди решают поставить точку в отношениях именно за неделю до 14 февраля, причем пик таких решений приходится на вторник.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gradus.app/uk/open-reports/stress-in-europe-and-ukraine-young-peoples-perceptions-of-life/
Теги:

Новости

Все новости