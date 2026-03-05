logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля психологія 7 ознак, що людина вам бреше: психологи назвали сигнали, які важко приховати
commentss НОВИНИ Всі новини

7 ознак, що людина вам бреше: психологи назвали сигнали, які важко приховати

Брехню не завжди легко помітити, однак психологи стверджують, що поведінка людини часто видає неправду. Існують певні сигнали, які можуть свідчити про те, що співрозмовник говорить нещиро.

5 березня 2026, 13:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У повсякденному житті люди нерідко стикаються з ситуаціями, коли важко зрозуміти, чи говорить співрозмовник правду. Психологи пояснюють, що брехня часто проявляється не лише у словах, а й у поведінці, жестах і реакціях людини.

7 ознак, що людина вам бреше: психологи назвали сигнали, які важко приховати

7 ознак, що людина вам бреше: на що радять звертати увагу психологи

Фахівці звертають увагу на кілька типових сигналів, які можуть свідчити про нещирість.

1. Людина уникає зорового контакту
Коли людина бреше, їй часто складно дивитися співрозмовнику в очі. Вона може відводити погляд або дивитися вбік.

2. Нервові жести
Постійне торкання обличчя, волосся або рук може бути ознакою внутрішнього напруження.

3. Невідповідність між словами і мімікою
Іноді людина говорить одне, але її міміка або жести свідчать про інше.

4. Занадто детальні пояснення
Люди, які намагаються приховати правду, інколи дають надто багато деталей, щоб виглядати переконливими.

5. Часті паузи у відповіді
Брехня потребує часу для вигадування, тому людина може робити довгі паузи перед відповіддю.

6. Зміна тону голосу
Неправда іноді супроводжується зміною інтонації або темпу мовлення.

7. Надмірна оборонна реакція
Якщо людину запитати про щось підозріле, вона може одразу почати захищатися або різко реагувати.

Психологи наголошують, що жодна з цих ознак не є абсолютним доказом брехні. Однак поєднання кількох сигналів може підказати, що співрозмовник поводиться нещиро.

Читайте також в "Коментарях" гороскоп друїдів. Друїди вважали дерева священними, адже вони символізували силу природи, мудрість і життєву енергію. Саме тому вони створили особливий календар, де кожній людині відповідає певне дерево залежно від дати народження.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини