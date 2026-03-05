7 ознак, що людина вам бреше: психологи назвали сигнали, які важко приховати

У повсякденному житті люди нерідко стикаються з ситуаціями, коли важко зрозуміти, чи говорить співрозмовник правду. Психологи пояснюють, що брехня часто проявляється не лише у словах, а й у поведінці, жестах і реакціях людини.

7 ознак, що людина вам бреше: на що радять звертати увагу психологи

Фахівці звертають увагу на кілька типових сигналів, які можуть свідчити про нещирість.

1. Людина уникає зорового контакту

Коли людина бреше, їй часто складно дивитися співрозмовнику в очі. Вона може відводити погляд або дивитися вбік.

2. Нервові жести

Постійне торкання обличчя, волосся або рук може бути ознакою внутрішнього напруження.

3. Невідповідність між словами і мімікою

Іноді людина говорить одне, але її міміка або жести свідчать про інше.

4. Занадто детальні пояснення

Люди, які намагаються приховати правду, інколи дають надто багато деталей, щоб виглядати переконливими.

5. Часті паузи у відповіді

Брехня потребує часу для вигадування, тому людина може робити довгі паузи перед відповіддю.

6. Зміна тону голосу

Неправда іноді супроводжується зміною інтонації або темпу мовлення.

7. Надмірна оборонна реакція

Якщо людину запитати про щось підозріле, вона може одразу почати захищатися або різко реагувати.

Психологи наголошують, що жодна з цих ознак не є абсолютним доказом брехні. Однак поєднання кількох сигналів може підказати, що співрозмовник поводиться нещиро.

