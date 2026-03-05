logo

Главная Новости Досуг психология 7 признаков, что человек вам лжет: психологи назвали трудно скрывающие сигналы
7 признаков, что человек вам лжет: психологи назвали трудно скрывающие сигналы

Ложь не всегда легко заметить, однако психологи утверждают, что поведение человека часто выдает неправду. Есть определенные сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что собеседник говорит неискренне.

5 марта 2026, 13:18
Автор:
Проніна Анна

В повседневной жизни люди нередко сталкиваются с ситуациями, когда трудно понять, говорит ли собеседник правду. Психологи объясняют, что ложь часто проявляется не только в словах, но и в поведении, жестах и реакциях человека .

Специалисты обращают внимание на несколько типичных сигналов, которые могут свидетельствовать о неискренности.

1. Человек избегает зрительного контакта
Когда человек лжет, ему часто сложно смотреть собеседнику в глаза. Она может отводить взгляд или смотреть.

2. Нервные жесты
Постоянное касание лица, волос или рук может являться признаком внутреннего напряжения.

3. Несоответствие между словами и мимикой
Иногда человек говорит одно, но его мимика или жесты свидетельствуют о другом.

4. Слишком подробные объяснения
Люди, пытающиеся скрыть правду, иногда дают слишком много деталей, чтобы выглядеть убедительными.

5. Частые ответные паузы
Ложь требует времени для сочинения, поэтому человек может делать длинные паузы перед ответом.

6. Изменение тона голоса
Неправда иногда сопровождается изменением интонации или темпа речи.

7. Чрезмерная оборонительная реакция
Если человека спросить о чем-то подозрительном, он может начать защищаться или резко реагировать.

Психологи подчеркивают, что ни один из этих признаков не является абсолютным доказательством лжи . Однако соединение нескольких сигналов может подсказать, что собеседник ведет себя неискренне.

