Стародавній гороскоп друїдів: що ваше дерево розповідає про характер

Друїдський гороскоп — одна з найдавніших символічних систем передбачень, що походить із культури кельтів. Друїди вважали дерева священними, адже вони символізували силу природи, мудрість і життєву енергію. Саме тому вони створили особливий календар, де кожній людині відповідає певне дерево залежно від дати народження.

Друїдський гороскоп: яке дерево відповідає даті вашого народження

Вважалося, що дерево-покровитель може відображати характер людини, її сильні сторони та життєві схильності. Деякі дерева символізують лідерство, інші — творчість, витривалість або інтуїцію.

Нижче наведені основні дерева друїдського гороскопу та їхні характеристики.

Яблуня

23 грудня – 1 січня

25 червня – 4 липня

Яблуня символізує відкритість, доброзичливість і життєрадісність. Люди цього дерева часто мають теплий характер і легко знаходять спільну мову з оточенням. Вони люблять спілкування та зазвичай мають багато друзів. Для них важливі почуття і щирість у стосунках. Представники цього знаку часто романтичні та емоційні. Вони вміють співчувати і підтримувати інших у складні моменти. Люди Яблуні можуть мати творчу натуру та тонке відчуття краси. Водночас вони не люблять несправедливість і намагаються захищати тих, хто слабший. Їм притаманна щедрість і бажання допомагати іншим. Завдяки своїй відкритості вони часто притягують до себе людей.

Ялина

2 січня – 11 січня

5 липня – 14 липня

Ялина у друїдів символізувала стійкість і внутрішню силу. Люди цього дерева зазвичай серйозні та відповідальні. Вони прагнуть стабільності та порядку у житті. Представники цього знаку можуть бути стриманими у прояві емоцій. Проте за цією зовнішньою стриманістю часто ховається глибокий внутрішній світ. Вони люблять аналізувати події і робити висновки. Люди Ялини можуть бути дуже працьовитими і наполегливими. Вони не бояться труднощів і здатні довго йти до своєї мети. Часто такі люди мають сильне почуття обов’язку. Їх цінують за надійність і відповідальність.

В’яз

12 січня – 24 січня

15 липня – 25 липня

В’яз символізує мудрість і практичність. Люди цього дерева зазвичай добре організовані та відповідальні. Вони вміють планувати своє життя і часто досягають поставлених цілей. Представники цього знаку можуть бути досить вимогливими до себе та інших. Вони прагнуть справедливості і не люблять хаосу. Люди В’яза часто мають сильне логічне мислення. Вони добре вирішують складні завдання. Також вони можуть бути хорошими наставниками. Їх поважають за серйозність і життєву мудрість. Такі люди часто стають авторитетами у своїй сфері.

Кипарис

25 січня – 3 лютого

26 липня – 4 серпня

Кипарис у друїдів символізував витривалість і адаптивність. Люди цього дерева зазвичай легко пристосовуються до нових обставин. Вони можуть зберігати спокій навіть у складних ситуаціях. Представники цього знаку часто мають незалежний характер. Вони люблять свободу і не терплять обмежень. Люди Кипариса здатні швидко приймати рішення. Вони часто оптимістично дивляться на життя. Такі люди можуть бути енергійними та активними. Вони не бояться ризику і нових викликів. Завдяки цьому часто досягають значних результатів.

Тополя

4 лютого – 8 лютого

5 серпня – 13 серпня

Тополя символізує чутливість і внутрішню глибину. Люди цього дерева часто мають добре розвинену інтуїцію. Вони уважні до емоцій інших людей. Представники цього знаку можуть бути дуже спостережливими. Вони помічають деталі, які інші часто ігнорують. Люди Тополі можуть мати творчу натуру. Вони цінують гармонію і красу. Такі люди іноді можуть бути вразливими. Проте їхня чутливість допомагає краще розуміти оточення. Завдяки цьому вони часто стають хорошими друзями та порадниками.

Кедр

9 лютого – 18 лютого

14 серпня – 23 серпня

Кедр символізує силу, впевненість і життєву енергію. Люди цього дерева часто мають яскраву особистість. Вони люблять діяти і не бояться відповідальності. Представники цього знаку можуть бути дуже харизматичними. Вони здатні надихати інших своїм прикладом. Люди Кедра часто прагнуть досягти високих результатів. Вони люблять активне життя і нові можливості. Такі люди зазвичай оптимістично дивляться у майбутнє. Їм притаманна рішучість і сміливість. Саме тому вони часто стають лідерами.

Сосна

19 лютого – 29 лютого

24 серпня – 2 вересня

Сосна у друїдів символізує витривалість і силу духу. Люди цього дерева зазвичай дуже цілеспрямовані. Вони знають, чого хочуть від життя. Представники цього знаку не бояться труднощів. Вони здатні наполегливо працювати для досягнення своїх цілей. Люди Сосни часто мають практичний розум. Вони добре організовують свою діяльність. Такі люди можуть бути незалежними у рішеннях. Вони не люблять підлаштовуватися під чужі правила. Завдяки своїй наполегливості часто досягають успіху.

Верба

1 березня – 10 березня

3 вересня – 12 вересня

Верба символізує емоційність і творчість. Люди цього дерева часто мають багату уяву. Вони здатні глибоко відчувати навколишній світ. Представники цього знаку можуть бути дуже чутливими. Вони тонко відчувають настрій інших людей. Люди Верби часто мають художні або творчі здібності. Вони люблять красу і гармонію. Інколи такі люди можуть бути мрійливими. Проте їхня інтуїція допомагає знаходити правильні рішення. Завдяки цьому вони часто досягають успіху у творчих професіях.

Липа

11 березня – 20 березня

13 вересня – 22 вересня

Липа у друїдів символізувала гармонію і доброзичливість. Люди цього дерева зазвичай миролюбні та спокійні. Вони прагнуть уникати конфліктів. Представники цього знаку часто стають хорошими дипломатами. Вони вміють знаходити компроміси. Люди Липи можуть бути дуже чуйними. Вони цінують дружбу і довірливі стосунки. Такі люди часто допомагають іншим. Вони вміють створювати атмосферу комфорту і тепла. Саме тому їх цінують у колективах.

Дуб

21 березня

Дуб у кельтській культурі був символом сили та мудрості. Люди цього дерева зазвичай мають сильний характер. Вони впевнені у своїх рішеннях. Представники цього знаку часто прагнуть бути лідерами. Вони не бояться відповідальності. Люди Дуба можуть бути дуже рішучими. Вони вміють захищати свої принципи. Такі люди часто стають авторитетами для інших. Їх поважають за силу волі і впевненість.

Береза

24 червня

Береза символізує оновлення і чистоту. Люди цього дерева часто мають творчий характер. Вони люблять нові ідеї та зміни. Представники цього знаку можуть бути дуже креативними. Вони прагнуть розвитку і самовираження. Люди Берези часто оптимістично дивляться на життя. Вони легко надихаються новими можливостями. Такі люди можуть мати багато талантів. Вони цінують свободу і незалежність.

Бук

21–22 грудня

Бук символізує мудрість і стратегічне мислення. Люди цього дерева зазвичай добре планують своє життя. Вони можуть бути дуже організованими. Представники цього знаку прагнуть стабільності. Вони люблять порядок і чіткість. Люди Бука часто мають сильний розум. Вони вміють аналізувати ситуації. Такі люди можуть досягати значних результатів завдяки наполегливості. Їх поважають за мудрість і далекоглядність.

