Криминолог назвал главный признак, по которому можно распознать психопата

Психопаты часто кажутся очаровательными, приятными в общении и даже заботливыми. Однако за этой маской скрывается холодная манипулятивная натура. Известный британский криминолог профессор Дэвид Уилсон рассказал, какое именно поведение следует считать главным сигналом опасности.

Криминолог рассказал, как распознать психопата. Фото из открытых источников

Криминолог Дэвид Уилсон в интервью LADbible рассказал, что психопатов нельзя узнать по внешним чертам, ведь у них нет рогов на голове или хвоста. Однако, по словам профессора, такие люди очень хорошо "зеркалят" поведение других, подстраиваются под собеседника, копируют его мимику, интонацию и взгляды. Поэтому психопаты часто кажутся идеальными друзьями или партнерами.

Однако профессор отмечает, что есть одна ключевая черта, которая их выдает, а именно стремление быстро сблизиться.

"Психопату нужно как можно скорее приблизиться к вам. Когда он узнает вас больше, то сможет использовать эти знания для манипуляций", — отмечает Уилсон.

По его словам, такие люди ведут себя паразитически и живут за счет других, используя чужое доверие, ресурсы или эмоции.

"Они не хотят тратить много энергии. Если поймут, какие "кнопки" нажать, чтобы произвести впечатление или извлечь выгоду, то обязательно сделают это", — объясняет криминолог.

Хотя в повседневной жизни термин "психопат" часто используют слишком свободно, на самом деле это редкое состояние. Как отмечает издание VeryWell Mind, психопатия не является официальным психиатрическим диагнозом, но этот термин описывает людей с выраженным эгоцентризмом, отсутствием эмпатии, совести и чувства вины. Многие такие черты совпадают с антисоциальным расстройством личности, однако настоящих психопатов среди них небольшой процент. По оценкам исследователей, около 90% людей с клинической психопатией составляют мужчины.

