Дослідження показали: один аромат здатен змінити настрій за секунди

Наука давно знає, що запахи мають потужний вплив на емоції. Але нове дослідження виявило, що один аромат здатен практично миттєво підняти настрій і створити відчуття щастя, навіть якщо ви мали важкий день. Йдеться про запах цитронели та свіжої лимонної цедри, який стимулює центри задоволення у мозку і асоціюється з відпочинком, безтурботністю та літнім теплом.

Цей запах змушує мозок думати, що ви щасливі — наукове підтвердження

Науковці з університету Сен-Паулу провели експеримент за участю 200 добровольців: половина отримала аромат цитронели під час виконання тестового завдання, інша половина — нейтральний запах. Результат був однозначним: контрольна група показала значний приріст позитивних емоцій, зниження рівня стресу та прискорення серцевого ритму у межах норми — усе це свідчило про активацію "центрів щастя" у мозку.

"Запах — це один із найпотужніших тригерів пам’яті та емоцій", — пояснює нейробіологиня Катерина Савченко. За її словами, мозок обробляє запахи швидше за будь-які інші сигнали, і саме через це аромати можуть викликати найжвавіші емоції — від ностальгії до радості.

Цитронела традиційно використовується у свічках, ефірних оліях та освіжувачах повітря, але тепер вона може стати вашим секретом гарного настрою. Дослідники радять використовувати цей аромат у домашніх умовах під час медитації, читання чи просто перед важливими подіями — він допомагає розслабитися і налаштуватися позитивно.

Психологи додають: наші емоції часто пов’язані з підсвідомими сприйняттями, і запах може стати простим способом повернути контроль над настроєм: "Навіть кілька секунд вдиху правильного аромату можуть суттєво змінити ваш стан".

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що експерти виявили, що відмова від макіяжу може бути пов’язана з внутрішнім спокоєм, самоприйняттям та меншим стресом.