Исследования показали: один аромат способен изменить настроение за секунды.

Проніна Анна
Наука давно знает, что запахи оказывают мощное влияние на эмоции. Но новое исследование обнаружило, что один аромат способен практически мгновенно поднять настроение и создать ощущение счастья , даже если у вас был тяжелый день. Речь идет о запахе цитронелл и свежей лимонной цедры , который стимулирует центры удовольствия в мозге и ассоциируется с отдыхом, беззаботностью и летним теплом.
Этот запах заставляет мозг думать, что вы счастливы
Ученые из университета Сен-Паулу провели эксперимент с участием 200 добровольцев: половина получила аромат цитронелл во время выполнения тестового задания, другая половина – нейтральный запах. Результат был однозначным: контрольная группа показала значительный прирост положительных эмоций, снижение уровня стресса и ускорение сердечного ритма в пределах нормы — это свидетельствовало об активации "центров счастья" в мозге.
"Запах – это один из самых мощных триггеров памяти и эмоций", – объясняет нейробиологиня Екатерина Савченко. По ее словам, мозг обрабатывает запахи быстрее любых других сигналов, и именно поэтому ароматы могут вызвать самые оживленные эмоции — от ностальгии до радости.
Цитронелла традиционно используется в свечах, эфирных маслах и освежителях воздуха, но теперь она может стать вашим секретом хорошего настроения. Исследователи советуют использовать этот аромат в домашних условиях во время медитации, чтения или просто перед важными событиями – он помогает расслабиться и настроиться положительно.
Психологи добавляют: наши эмоции часто связаны с подсознательными восприятиями, и запах может стать простым способом вернуть контроль над настроением: "Даже несколько секунд вдоха правильного аромата могут существенно изменить ваше состояние".
