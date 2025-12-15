Исследования показали: один аромат способен изменить настроение за секунды.

Наука давно знает, что запахи оказывают мощное влияние на эмоции. Но новое исследование обнаружило, что один аромат способен практически мгновенно поднять настроение и создать ощущение счастья , даже если у вас был тяжелый день. Речь идет о запахе цитронелл и свежей лимонной цедры , который стимулирует центры удовольствия в мозге и ассоциируется с отдыхом, беззаботностью и летним теплом.

Этот запах заставляет мозг думать, что вы счастливы

Ученые из университета Сен-Паулу провели эксперимент с участием 200 добровольцев: половина получила аромат цитронелл во время выполнения тестового задания, другая половина – нейтральный запах. Результат был однозначным: контрольная группа показала значительный прирост положительных эмоций, снижение уровня стресса и ускорение сердечного ритма в пределах нормы — это свидетельствовало об активации "центров счастья" в мозге.

"Запах – это один из самых мощных триггеров памяти и эмоций", – объясняет нейробиологиня Екатерина Савченко. По ее словам, мозг обрабатывает запахи быстрее любых других сигналов, и именно поэтому ароматы могут вызвать самые оживленные эмоции — от ностальгии до радости.

Цитронелла традиционно используется в свечах, эфирных маслах и освежителях воздуха, но теперь она может стать вашим секретом хорошего настроения. Исследователи советуют использовать этот аромат в домашних условиях во время медитации, чтения или просто перед важными событиями – он помогает расслабиться и настроиться положительно.

Психологи добавляют: наши эмоции часто связаны с подсознательными восприятиями, и запах может стать простым способом вернуть контроль над настроением: "Даже несколько секунд вдоха правильного аромата могут существенно изменить ваше состояние".

