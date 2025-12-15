logo_ukra

Нові дослідження показують несподіваний зв'язок між макіяжем і рівнем щастя — і він не про красу
Нові дослідження показують несподіваний зв’язок між макіяжем і рівнем щастя — і він не про красу

Експерти виявили, що відмова від макіяжу може бути пов’язана з внутрішнім спокоєм, самоприйняттям та меншим стресом.

15 грудня 2025, 13:00
Проніна Анна

У суспільстві, де майже кожна реклама нав’язує ідеали краси, рішення не користуватися косметикою звучить як виклик. Але нещодавні психологічні дослідження виявили, що жінки, які свідомо відмовилися від макіяжу або використовують його дуже рідко, частіше відчувають внутрішній спокій і вищий рівень задоволення життям, ніж ті, хто фарбується щодня.

Чому жінки, які не фарбуються, частіше щасливіші — відповідають психологи

Група науковців із кількох європейських університетів протягом двох років вивчала самосприйняття, рівень тривожності та домовленість із собою у віковій групі 20–45 років. Результати вразили навіть самих дослідників: жінки, які не користувалися косметикою щодня, у середньому мали нижчий рівень стресу, рідше відчували соціальний тиск і легше справлялися з критичними ситуаціями в особистому житті.

"Це не про те, що косметика — це погано. Це про те, що залежність від зовнішнього вигляду може стати ще одним джерелом тривоги", — пояснює психологиня Єва Марценюк. За її словами, коли жінка приділяє менше часу турботі про зовнішність, в неї залишається більше ресурсів на реальне спілкування, особистісний розвиток, роботу над собою та відпочинок.

Учасниці дослідження також розповідали: "Я помітила, що без щоденного макіяжу я стала менше переживати про те, як мене сприймають інші", "Я не відчуваю більше, що маю відповідати певним стандартам краси, і це полегшує життя". Це дало підстави фахівцям стверджувати, що самоприйняття та менше зовнішніх очікувань сприяють щастю.

Дослідники також зазначили, що ця тенденція не є тотожною всім жінкам, але дає важливий сигнал суспільству: краса — це не лише косметика, це насамперед внутрішній баланс. Це відкриття може стати новою віхою у розумінні зв’язку між самооцінкою та самовираженням, особливо у світі, де зовнішність все ще часто висувається на перший план.

