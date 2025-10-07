logo_ukra

BTC/USD

123845

ETH/USD

4707.31

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Корисні поради Жорсткі рушники стануть м'якими та пухнастими за одне прання: секрет у дешевому засобі і це не пом'якшувач
commentss НОВИНИ Всі новини

Жорсткі рушники стануть м'якими та пухнастими за одне прання: секрет у дешевому засобі і це не пом'якшувач

Простий та дешевий засіб допоможе повернути м'якість рушникам: і це не пом'якшувач

7 жовтня 2025, 16:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Після прання колись пухнасті рушники стають жорсткими та колючими. Повернути м'якість можна лише за одне прання. І секрет не у використанні пом'якшувача — допоможе дешевий засіб, який є майже на кожній кухні. 

Жорсткі рушники стануть м'якими та пухнастими за одне прання: секрет у дешевому засобі і це не пом'якшувач

Рушники. Ілюстративне фото

Рушники втрачають м'якість, як пише видання Express, через залишки засобів для прання, накопичення мінералів та тертя під час прання. Видання, посилаючись на інформацію ентузіастки прибирання у групі Mrs Hinch Cleaning Tip у Facebook, називає простий та дешевий засіб, який не тільки поверне м'якість рушникам лише за одне прання, а й прибере неприємний запах. І цей засіб — кристали соди. 

Люди у коментарях ділилися своїми враженнями від додавання соди під час прання. Зазначають, що це працює фантастично — рушники стають м'якими та пухнастими. До того ж сода допомагає боротися не тільки з жорсткістю та неприємним запахом, а й видаляє плями. При цьому зникає і запах затхлості у самій пральній машині.

Щоб повернути м'якість рушникам, потрібно випрати їх за температури 60 градусів з додаванням кристалів соди. Соду можна покласти разом із пральним порошком, чи просто насипати в барабан. Потім добре струсити перш ніж повісити сушитися. Цей процес, як пише видання, допомагає розм’якшити волокна та відновити їхню пухнастість.

Також можна замочити жорсткі рушники у розчині кристалів соди середньої міцності та теплої води. Після замочування рушники потрібно прополоскати та випрати. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що багато частин пральної машини потребують регулярного очищення. Якщо пральну машину не чистити, то може утворитися пліснява, а запах одягу після прання буде затхлим.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/property/2117611/how-to-fix-hard-towels-fast
Теги:

Новини

Всі новини