Жорсткі рушники стануть м'якими та пухнастими за одне прання: секрет у дешевому засобі і це не пом'якшувач

Після прання колись пухнасті рушники стають жорсткими та колючими. Повернути м'якість можна лише за одне прання. І секрет не у використанні пом'якшувача — допоможе дешевий засіб, який є майже на кожній кухні.

Рушники втрачають м'якість, як пише видання Express, через залишки засобів для прання, накопичення мінералів та тертя під час прання. Видання, посилаючись на інформацію ентузіастки прибирання у групі Mrs Hinch Cleaning Tip у Facebook, називає простий та дешевий засіб, який не тільки поверне м'якість рушникам лише за одне прання, а й прибере неприємний запах. І цей засіб — кристали соди.

Люди у коментарях ділилися своїми враженнями від додавання соди під час прання. Зазначають, що це працює фантастично — рушники стають м'якими та пухнастими. До того ж сода допомагає боротися не тільки з жорсткістю та неприємним запахом, а й видаляє плями. При цьому зникає і запах затхлості у самій пральній машині.

Щоб повернути м'якість рушникам, потрібно випрати їх за температури 60 градусів з додаванням кристалів соди. Соду можна покласти разом із пральним порошком, чи просто насипати в барабан. Потім добре струсити перш ніж повісити сушитися. Цей процес, як пише видання, допомагає розм’якшити волокна та відновити їхню пухнастість.

Також можна замочити жорсткі рушники у розчині кристалів соди середньої міцності та теплої води. Після замочування рушники потрібно прополоскати та випрати.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що багато частин пральної машини потребують регулярного очищення. Якщо пральну машину не чистити, то може утворитися пліснява, а запах одягу після прання буде затхлим.



