Одяг після прання смердітиме, якщо вчасно не чистити пральну машину

Одяг після прання може мати специфічний запах плісняви та затхлості. Причина цієї проблеми криється у несвоєчасному чищенні деяких елементів пральної машини.

Прання. Ілюстративне фото

Багато частин пральної машини потребують регулярного очищення, пише видання Express. Якщо пральну машину не чистити, то може утворитися пліснява, а запах одягу після прання буде затхлим. Зазначається, що пліснява може утворюватися на гумовому ущільнювачі навколо дверцят. Це впливатиме і на стан побутової техніки і створюватиме неприємний запах одягу. Крім ущільнювача, потребують регулярного очищення також відсік для порошку, барабан та фільтр пральної машини.

Видання радить перед очищення пральної машини ознайомитися з інструкцією, адже деякі кроки можуть відрізнятися залежно від моделі.

Для очищення відсіку для мийних засобів потрібно:

вийняти шухляду.

Замочити її в теплій мильній воді

Видалити залишки засобу щіткою або губкою

промити та висушити перед повторним встановленням.

Щоб очистити ущільнювач дверцят потрібно:

протерти гумову прокладку тканиною, змоченою в розчині води та оцту 1:1

перевірити наявність застряглого сміття, волосся або цвілі

ретельно висушити.

Для очищення барабана потрібно:

налити 2 склянки білого оцту безпосередньо в барабан

насипати 1/4 склянки харчової соди всередину барабана

запустити найгарячіший і найдовший цикл прання (без білизни).

Щоб очистити фільтр потрібно скористатися інструкцією до пральної машини, адже алгоритм дій може відрізнятися. Однак всі зняті деталі потрібно добре промити та висушити перед встановленням.

