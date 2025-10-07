logo

Жесткие полотенца станут мягкими и пушистыми за одну стирку: секрет в дешевом средстве и это не смягчитель
Жесткие полотенца станут мягкими и пушистыми за одну стирку: секрет в дешевом средстве и это не смягчитель

Простое и дешевое средство поможет вернуть мягкость полотенцам: и это не смягчитель

7 октября 2025, 16:42
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

После стирки когда-то пушистые полотенца становятся жесткими и колючими. Вернуть мягкость можно только за одну стирку. И секрет не в использовании смягчителя – поможет дешевое средство, которое есть почти на каждой кухне.

Жесткие полотенца станут мягкими и пушистыми за одну стирку: секрет в дешевом средстве и это не смягчитель

Полотенца. Иллюстративное фото

Полотенца теряют мягкость, как пишет издание Express, из-за остатков средств для стирки, накопления минералов и трения во время стирки. Издание, ссылаясь на информацию энтузиастки уборки в группе Mrs Hinch Cleaning Tip в Facebook, называет простое и дешевое средство, которое не только вернет мягкость полотенцам только за одну стирку, но и уберет неприятный запах. И это средство – кристаллы соды.

Люди в комментариях делились своими впечатлениями от добавления соды во время стирки. Отмечают, что это работает фантастически – полотенца становятся мягкими и пушистыми. К тому же, сода помогает бороться не только с жесткостью и неприятным запахом, но и удаляет пятна. При этом исчезает запах затхлости в самой стиральной машине.

Чтобы вернуть мягкость полотенцам, нужно постирать их при температуре 60 градусов с добавлением кристаллов соды. Соду можно положить вместе со стиральным порошком или просто насыпать в барабан. Затем хорошо встряхнуть прежде чем повесить сушиться. Этот процесс помогает размягчить волокна и восстановить их пушистость.

Также можно замочить жесткие полотенца в растворе кристаллов соды средней крепости и теплой воды. После замачивания полотенца нужно прополоскать и постирать.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что многие части стиральной машины нуждаются в регулярной очистке. Если стиральную машину не чистить, то может образоваться плесень, а запах одежды после стирки будет затхлым.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/property/2117611/how-to-fix-hard-towels-fast
