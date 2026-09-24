Запас на чорний день: чим дивує звичайна арахісова паста

Арахісова паста здається звичайним продуктом для сніданку, проте вона може стати в пригоді і в домашніх запасах їжі. Її цінують за високу калорійність, вміст білка та жирів, простоту зберігання та можливість їсти прямо з банки, не використовуючи посуд.

Арахісова паста може стати частиною домашнього запасу продуктів. Фото: omisido / Pixabay

Багато калорій у невеликій порції. У двох столових ложках, або приблизно 32 г, зазвичай міститься близько 188 ккал, 16 г жирів, 8 г білка і 6 г вуглеводів. Крім того, арахісова паста містить клітковину, калій, магній, залізо, кальцій, вітамін Е та інші поживні речовини. При цьому склад конкретного продукту залежить від виробника, тож варто дивитися на етикетку.

Зберігається досить довго. За даними TruePrepper, закрита арахісова магазинна паста при зберіганні в прохолодному сухому місці може зберігатися приблизно 6-12 місяців. Після відкриття термін скорочується приблизно до трьох місяців. Перед вживанням необхідно перевіряти продукт на ознаки псування, включаючи неприємний гіркий запах або плісняву.

Є варіант для тривалішого зберігання. Порошкова арахісова паста за сприятливих умов здатна зберігатися до 15 років. Перед вживанням її змішують із водою. Такий варіант може бути зручним для запасів, однак конкретний термін залежить від продукту та умов зберігання.

Але однією пастою не обійтися. Незважаючи на поживність, арахісова паста не може замінити повноцінний раціон. При тривалому вживанні як єдина їжа виникає ризик дефіциту вітамінів і мінералів, а деякі види містять багато цукру або солі. Тому автор рекомендує розглядати її як частину різноманітного запасу продуктів.

Головна перевага арахісової пасти полягає в поєднанні калорійності, поживних речовин та простоти вживання. Декілька банок у коморі можуть стати зручним доповненням до інших продуктів, особливо коли важливі продукти, що не потребують складного приготування.

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