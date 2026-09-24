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Запас на чёрный день: чем удивляет обычная арахисовая паста

Калорийный продукт с белком и жирами может храниться месяцами и не требует сложного приготовления

24 сентября 2026, 20:31
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Сергій Кречмаровський

Арахисовая паста кажется обычным продуктом для завтрака, однако она может пригодиться и в домашних запасах еды. Её ценят за высокую калорийность, содержание белка и жиров, простоту хранения и возможность есть прямо из банки, не используя посуду.

Запас на чёрный день: чем удивляет обычная арахисовая паста

Арахисовая паста может стать частью домашнего запаса продуктов. Фото: omisido / Pixabay

  • Много калорий в небольшой порции. В двух столовых ложках, или примерно 32 граммах, обычно содержится около 188 ккал, 16 г жиров, 8 г белка и 6 г углеводов. Кроме того, арахисовая паста содержит клетчатку, калий, магний, железо, кальций, витамин Е и другие питательные вещества. При этом состав конкретного продукта зависит от производителя, поэтому стоит смотреть на этикетку.

  • Хранится достаточно долго. По данным TruePrepper, закрытая магазинная арахисовая паста при хранении в прохладном сухом месте может сохраняться примерно 6-12 месяцев. После открытия срок сокращается примерно до трёх месяцев. Перед употреблением необходимо проверять продукт на признаки порчи, включая неприятный прогорклый запах или плесень.

  • Есть вариант для более долгого хранения. Порошковая арахисовая паста при подходящих условиях способна храниться до 15 лет. Перед употреблением её смешивают с водой. Такой вариант может быть удобен для запасов, однако конкретный срок зависит от продукта и условий хранения.

  • Но одной пастой не обойтись. Несмотря на питательность, арахисовая паста не может заменить полноценный рацион. При длительном употреблении в качестве единственной еды возникает риск дефицита витаминов и минералов, а некоторые виды содержат много сахара или соли. Поэтому автор рекомендует рассматривать её именно как часть разнообразного запаса продуктов.

Главное преимущество арахисовой пасты заключается в сочетании калорийности, питательных веществ и простоты употребления. Несколько банок в кладовой могут стать удобным дополнением к другим продуктам, особенно когда важны продукты, не требующие сложного приготовления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" перечислял 5 ошибок, которые могут повлиять на ваш запас воды



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Источник: https://trueprepper.com/peanut-butter-survival-food/
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