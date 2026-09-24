Запас на чёрный день: чем удивляет обычная арахисовая паста

Арахисовая паста кажется обычным продуктом для завтрака, однако она может пригодиться и в домашних запасах еды. Её ценят за высокую калорийность, содержание белка и жиров, простоту хранения и возможность есть прямо из банки, не используя посуду.

Арахисовая паста может стать частью домашнего запаса продуктов. Фото: omisido / Pixabay

Много калорий в небольшой порции. В двух столовых ложках, или примерно 32 граммах, обычно содержится около 188 ккал, 16 г жиров, 8 г белка и 6 г углеводов. Кроме того, арахисовая паста содержит клетчатку, калий, магний, железо, кальций, витамин Е и другие питательные вещества. При этом состав конкретного продукта зависит от производителя, поэтому стоит смотреть на этикетку.

Хранится достаточно долго. По данным TruePrepper, закрытая магазинная арахисовая паста при хранении в прохладном сухом месте может сохраняться примерно 6-12 месяцев. После открытия срок сокращается примерно до трёх месяцев. Перед употреблением необходимо проверять продукт на признаки порчи, включая неприятный прогорклый запах или плесень.

Есть вариант для более долгого хранения. Порошковая арахисовая паста при подходящих условиях способна храниться до 15 лет. Перед употреблением её смешивают с водой. Такой вариант может быть удобен для запасов, однако конкретный срок зависит от продукта и условий хранения.

Но одной пастой не обойтись. Несмотря на питательность, арахисовая паста не может заменить полноценный рацион. При длительном употреблении в качестве единственной еды возникает риск дефицита витаминов и минералов, а некоторые виды содержат много сахара или соли. Поэтому автор рекомендует рассматривать её именно как часть разнообразного запаса продуктов.

Главное преимущество арахисовой пасты заключается в сочетании калорийности, питательных веществ и простоты употребления. Несколько банок в кладовой могут стать удобным дополнением к другим продуктам, особенно когда важны продукты, не требующие сложного приготовления.

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