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Вода для выживания: 5 ошибок, которые могут повлиять на ваш запас

Опытные выживальщики делятся рекомендациями, как подготовить запас воды и сохранить его в хорошем состоянии

16 сентября 2026, 14:31
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Сергій Кречмаровський

Вода считается одним из важнейших ресурсов при подготовке к чрезвычайной ситуации. Опытные выживальщики делятся рекомендациями, как организовать её запас дома и избежать распространённых ошибок. При этом часть советов основана на практическом опыте авторов, поэтому их не стоит воспринимать как универсальные правила. 

Вода для выживания: 5 ошибок, которые могут повлиять на ваш запас

Хранение запасов воды. Фото: ИИ

  • Неправильный расчёт запаса. Не стоит ориентироваться только на количество воды для питья. Автор рекомендует учитывать приготовление пищи, гигиену, число людей и домашних животных, климат и физическую активность. В противном случае запас может закончиться быстрее, чем ожидается. 

  • Повторное использование старых ёмкостей. Даже хорошо вымытый контейнер, который раньше применялся для других целей, автор не рекомендует использовать для длительного хранения. Внутри могут оставаться загрязнения или микроорганизмы, поэтому предпочтение предлагается отдавать новой таре. 

  • Необновление запаса. В статье рекомендуется примерно раз в год заменять хранящуюся воду и очищать ёмкости перед повторным наполнением. При этом автор отмечает, что сама вода не "портится" только из-за течения времени, а на её состояние могут влиять условия хранения и материал ёмкости. 

  • Жара и прямой солнечный свет. Запас советуют держать в прохладном и тёмном месте. По мнению автора, длительное воздействие солнца может негативно влиять на пластиковую тару и находящуюся внутри воду.

  • Хранение рядом с источниками загрязнения. Воду рекомендуют держать подальше от химикатов, насекомых, вредителей и других потенциальных загрязнителей. Для запаса лучше выбирать чистое место, где такие риски минимальны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какой алкоголь может пригодиться в экстренной ситуации



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Источник: https://www.preparedsurvivalist.org/store-water-long-term/
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