Якість бульб і урожай сильно розчарують: ці види картоплі краще не садити цієї весни

Не всі сорти картоплі здатні дати якісний урожай навіть за належного догляду. Деякі з них мають природні особливості, що негативно впливають на результат: вони схильні накопичувати зайву вологу, утворювати дрібні бульби та не відзначаються хорошими смаковими властивостями. Саме тому перед посадкою варто уважно обирати посадковий матеріал, аби уникнути розчарування наприкінці сезону.

Фото: з відкритих джерел

Серед невдалих варіантів городники часто згадують сорт "Рання Зірка". Він відзначається дуже коротким періодом дозрівання, однак це не завжди плюс. Бульби формуються переважно невеликі й неоднорідні за розміром. Через низький вміст крохмалю картопля після варіння стає водянистою і майже позбавленою смаку. Крім того, цей сорт чутливий до різких змін температури, що може призвести до хвороб або навіть втрати рослин після весняних заморозків.

Ще один проблемний сорт — "Загадка". Його врожайність часто буває нестабільною, а замість великих бульб він формує багато дрібних. Попри щільну структуру м’якоті, смакові якості залишаються слабкими через недостатній вміст сухих речовин. До того ж рослина погано переносить посушливі умови і за відсутності достатньої вологи може майже не дати врожаю.

Не надто радує і сорт "Ласунка". Він не вирізняється приємним смаком, а при надлишку вологи бульби швидко вбирають воду, стаючи м’якими й водянистими. Урожай сильно залежить від підживлення: якщо ґрунт бідний на поживні речовини, картопля виростає дрібною і непридатною для якісного використання.

Портал "Коментарі" вже писав, що навіть якщо плануєте лише майбутній літній город, підготовку до нього варто починати вже зараз — із посіву насіння. Термін висіву залежить від кліматичних умов і дати останніх весняних заморозків, проте деякі культури краще сіяти ще до квітня, особливо ті, які потребують тривалого часу для росту та дозрівання.