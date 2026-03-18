Не гайте часу!: ці 6 рослин які треба неодмінно посіяти до квітня

Навіть якщо плануєте лише майбутній літній город, підготовку до нього варто починати вже зараз — із посіву насіння. Термін висіву залежить від кліматичних умов і дати останніх весняних заморозків, проте деякі культури краще сіяти ще до квітня, особливо ті, які потребують тривалого часу для росту та дозрівання.

Фото: з відкритих джерел

Експертка з садівництва Террі Спейт поділилася порадами щодо того, яке насіння варто висівати на початку весни. Серед овочів першими до уваги садівників повинні потрапити помідори. Зазвичай більшості сортів потрібно 80 і більше днів після пересадки, щоб дати урожай, а великим сортам, наприклад біфштекс-помідорам, може знадобитися до 100 днів. Якщо ви вирощуєте рослини з насіння, а не купуєте готову розсаду, їх потрібно сіяти заздалегідь у спеціальні контейнери, а для кращого росту використовувати підсвітку та нагрівальні килимки.

Броколі, культура прохолодного сезону, також слід сіяти рано. Насіння проростає добре з середини січня до середини березня. Сильна коренева система сіянців дозволяє висаджувати їх у відкритий ґрунт ще до останніх заморозків, а ранній посів забезпечує дозрівання до настання літньої спеки.

Гарбузи потребують тривалого сезону росту. Дрібні декоративні сорти можуть дозріти за три місяці, але стандартним та великим культурам потрібно значно більше часу. Ранній посів дає шанс отримати стиглі плоди вже до жовтня. Важливо також бути обережним із пересадкою, оскільки гарбузи погано переносять транспортування.

Цвітну капусту теж краще починати вирощувати в приміщенні, щоб висадити на відкритий ґрунт до спеки. Сорти, які повільно цвітуть, дозволяють продовжити збір врожаю навесні.

Перець, як і помідори, краще вирощувати з насіння в приміщенні. Йому потрібне терпіння: проростання може тривати до двох тижнів. Насіння слід сіяти за 8–12 тижнів до останніх заморозків. Для прискорення проростання корисно забезпечити нижнє тепло, наприклад, використати нагрівальний килимок.

Для прикраси саду варто посадити насіння ротиків (левиного зіву). Ці яскраві квіти краще сіяти на початку весни в приміщенні. Рослинам необхідне багато світла під час проростання, щоб вони виросли здоровими та міцними.

Рання підготовка насіння та правильне освітлення, тепло та своєчасна пересадка — ключ до щедрого і гарного літнього врожаю.