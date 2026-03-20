Качество клубней и урожай сильно разочаруют: эти виды картофеля лучше не сажать этой весной.

Не все сорта картофеля способны дать качественный урожай даже при должном уходе. Некоторые из них имеют природные особенности, негативно влияющие на результат: они склонны накапливать лишнюю влагу, образовывать мелкие клубни и не отличаются хорошими вкусовыми свойствами. Именно поэтому перед посадкой следует внимательно выбирать посадочный материал во избежание разочарования в конце сезона.

Среди неудачных вариантов огородники часто упоминают сорт Ранняя Звезда. Он отличается очень коротким периодом созревания, но это не всегда плюс. Картофеля формируются преимущественно небольшие и неоднородные по размеру. Из-за низкого содержания крахмала картофель после варки становится водянистым и почти безвкусным. Кроме того, этот сорт чувствителен к резким изменениям температуры, что может привести к болезням или даже потере растений после весенних заморозков.

Еще один проблемный сорт – "Загадка". Его урожайность часто бывает нестабильной, а вместо крупных клубней он формирует много мелких. Несмотря на плотную структуру мякоти, вкусовые качества остаются слабыми из-за недостаточного содержания сухих веществ. К тому же растение плохо переносит засушливые условия и при отсутствии достаточной влаги может почти не дать урожая.

Не очень радует и сорт "Лакомка". Он не отличается приятным вкусом, а при избытке влаги клубни быстро впитывают воду, становясь мягкими и водянистыми. Урожай сильно зависит от подкормки: если почва бедна питательными веществами, картофель вырастает мелким и непригодным для качественного использования.

