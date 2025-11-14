logo_ukra

Які заготовки не можна вживати, якщо розморозився холодильник під час відключень світла
commentss НОВИНИ Всі новини

Які заготовки не можна вживати, якщо розморозився холодильник під час відключень світла

Ці продукти стають небезпечними, якщо довгий час лежать після розморожування

14 листопада 2025, 19:02
Автор:
Недилько Ксения

В умовах регулярних відключень світла українці дедалі частіше стикаються з проблемою часткового або повного розмороження холодильників і морозильних камер. І якщо овочі чи хліб після повторного заморожування зазвичай не несуть великої небезпеки, то з деякими продуктами ситуація значно ризикованіша. Важливо знати, які заморозки категорично не можна їсти після розмороження – навіть якщо вони виглядають "нормально".

Які заготовки не можна вживати, якщо розморозився холодильник під час відключень світла

Які заготовки не можна вживати, якщо розморозився холодильник під час відключень світла

1. М’ясо (сире та термічно оброблене)

М’ясні продукти — найнебезпечніші у плані бактеріального росту. При підвищенні температури вище –5…0°C у м’ясі швидко множаться сальмонела, кишкова паличка, кампілобактер.

Не можна вживати, якщо:

• м’ясо стало м’яким у середині;

• виділяється рідина (багато “соку” у пакеті);

• змінився запах або колір.

Повторно заморожувати м’ясо, що хоча б частково розтануло, небезпечно.

2. Риба та морепродукти

Риба псується швидше за м’ясо, а токсини окремих бактерій не знищуються навіть під час термічної обробки.

Заборонено їсти, якщо:

• риба розм’якшилася хоча б частково;

• відчутний запах;

• лід у пакеті розтанув, а рідина знову замерзла.

Морепродукти особливо ризиковані: креветки, мідії, кальмари краще одразу викинути, якщо вони повністю розморозились.

3. Фарш та напівфабрикати з фаршу

Фарш — ідеальне середовище для стрімкого розмноження бактерій. Навіть коротке підвищення температури робить його небезпечним.

Не можна вживати:

• котлети, тефтелі, фрикадельки;

• пельмені домашні (якщо всередині фарш розтанув);

• фарш будь-якого виду.

4. Ягоди з розірваними клітинами (повністю розм’яклі)

Хоча ягоди безпечніші за м’ясо, повторне заморожування повністю розморожених ягід може спричинити розвиток цвілі і бродіння.

Не варто їсти або повторно заморожувати, якщо:

• ягоди потекли, мають запах бродіння;

• пакет став теплим і вологим усередині.

Частково підтануті ягоди ще можна з’їсти одразу, але не заморожувати повторно.

5. Готові страви (супи, рагу, лазанья, випічка з кремом)

Готові страви швидко псуються. Особливо небезпечні ті, що містять м’ясо, молочні продукти, крем.

Не можна їсти, якщо:

• страва була тепла більше 2 годин;

• має кислуватий чи інший сторонній запах;

• вигляд змінений (розшарування, слиз, піна).

6. Молочні продукти (морозиво, сирники, сиркові десерти)

Морозиво — один з найбільш ризикованих продуктів через високий вміст молочної сировини та цукру.

Заборонено вживати, якщо:

• морозиво стало м’яким або повністю розтануло;

• сирники чи вареники з сиром розм’якшились;

• сиркові маси втратили структуру.

Як зрозуміти, що продукт точно зіпсувався?

Орієнтуйтесь на правило "Температури та часу":

• Якщо продукт був теплим понад 2 години, його краще викинути.

• Якщо у морозильній камері температура піднімалася вище –9°C тривалий час — більшість продуктів небезпечні.

А ще:

• сторонній запах — перша ознака псування;

• багато талої рідини — продукт уже пройшов процес розморожування;

• зміна кольору, текстури, слиз — категоричне “ні”.

Що можна врятувати?

Овочі та фрукти — якщо не були теплими довго, можна одразу приготувати.

Хліб, випічка без крему — безпечно підсушити або підсмажити.

Заморожені овочеві суміші — можна одразу кинути на сковорідку або в суп.

Висновок

Під час відключень світла відбувається повільне, але невідворотне підтавання продуктів. Деякі з них можна врятувати, якщо швидко приготувати. Але м’ясо, риба, морепродукти, фарш, молочні десерти і повністю розморожені готові страви краще не ризикувати і викинути. Їх повторне заморожування або вживання може призвести до серйозного харчового отруєння.

