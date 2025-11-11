Топ-3 лайфхаки як зберігати їжу під час відключення світла

Через атаки російських окупантів українці знову стикаються з вимушеними відключеннями електроенергії. У такі періоди важливо не лише зберегти спокій, а й подбати про безпеку власного харчування. Адже навіть коротке підвищення температури в холодильнику може зробити продукти небезпечними для здоров’я. Міністерство охорони здоров’я нагадало основні правила зберігання їжі в умовах блекауту.

Зберігання їжі без світла

Як підготуватися до відключення світла

1. Заморозьте лід. Тримайте кілька пакетів або контейнерів з льодом у морозильній камері — вони допоможуть довше зберегти холод, коли вимкнуть електроенергію.

2. Використовуйте охолоджувальні елементи. Їх можна зберігати в морозильнику та у разі потреби класти у сумки-холодильники або термосумки.

3. Майте запас консервів і сухих продуктів. Крупи, горіхи, сухофрукти та консерви не потребують охолодження й можуть стати основою харчування у разі тривалих відключень.

Що робити, коли електроенергію вже вимкнули

Використовуйте лід або холодоелементи. Швидкопсувні продукти варто перенести до охолоджувальної сумки чи боксу з льодом. Якщо світла немає понад 4 години, розкладіть лід у холодильнику та морозильнику — це подовжить термін зберігання.

Не відкривайте дверцята холодильника. Якщо тримати їх зачиненими, холод зберігатиметься до 4 годин у холодильнику і до двох діб у морозильній камері.

Заповнюйте простір у камерах. Чим менше повітря всередині, тим повільніше підвищується температура. Порожні місця можна заповнити пляшками з водою, залишаючи місце для циркуляції повітря.

Після відновлення електропостачання

Перевірте продукти. Якщо вони перебували при температурі вище +4°C понад дві години, їх варто утилізувати. Можна залишити лише ті, що ще містять льодові кристали або залишаються прохолодними.

Оцініть запах і вигляд. Якщо їжа має неприємний запах, змінений колір чи текстуру — не ризикуйте. МОЗ нагадує: якщо сумніваєтесь — краще викинути.

Як зменшити ризики отруєння

Готуйте невеликі порції, щоб не залишати залишки.

Закуповуйте лише мінімальний запас продуктів, що швидко псуються.

За відсутності холодильника використовуйте сумки-холодильники, термоси, льох або підвал.

Обирайте прості страви з мінімумом інгредієнтів, віддаючи перевагу овочам і фруктам, які можуть зберігатися без охолодження.

Дотримуючись цих порад, можна значно знизити ризик харчових отруєнь і зберегти продукти свіжими навіть під час блекаутів. У час, коли світло може зникнути будь-якої миті, головне — зберігати спокій, здоровий глузд і турботу про себе.

