Какие заготовки нельзя употреблять, если разморозился холодильник при отключении света

В условиях регулярных отключений света украинцы все чаще сталкиваются с проблемой частичного или полного размораживания холодильников и морозильных камер. И если овощи или хлеб после повторной заморозки обычно не несут большой опасности, то с некоторыми продуктами ситуация гораздо рискованнее. Важно знать, какие заморозки категорически нельзя есть после размораживания даже если они выглядят "нормально".

Какие заготовки нельзя употреблять, если разморозила холодильник во время отключений света

1. Мясо (сырое и термически обработанное)

Мясные продукты – самые опасные в плане бактериального роста. При повышении температуры выше –5…0°C в мясе быстро размножаются сальмонелла, кишечная палочка, кампилобактер.

Нельзя употреблять, если:

• мясо стало мягким внутри;

• выделяется жидкость (много "сока" в пакете);

• изменился запах или цвет.

Повторно замораживать хотя бы частично растаявшее мясо опасно.

2. Рыба и морепродукты

Рыба портится быстрее мяса, а токсины отдельных микробов не уничтожаются даже при термической обработке.

Запрещено есть, если:

• рыба размягчилась хотя бы отчасти;

• ощутимый запах;

• лед в пакете растаял, а жидкость снова замерзла.

Морепродукты особенно рискованны: креветки, мидии, кальмары лучше сразу выбросить, если они полностью разморозились.

3. Фарш и полуфабрикаты из фарша

Фарш – идеальная среда для стремительного размножения бактерий. Даже короткое повышение температуры делает его опасным.

Нельзя употреблять:

• котлеты, тефтели, фрикадельки;

• домашние пельмени (если внутри фарш растаял);

• фарш любого вида.

4. Ягоды с разорванными клетками (полностью размякшие)

Хотя ягоды безопаснее мяса, повторная заморозка полностью размороженных ягод может вызвать развитие плесени и брожения.

Не следует есть или повторно замораживать, если:

• ягоды потекли, имеют запах брожения;

• пакет стал теплым и влажным внутри.

Частично подтаявшие ягоды еще можно съесть сразу, но не замораживать повторно.

5. Готовые блюда (супы, рагу, лазанья, выпечка с кремом)

Готовые блюда быстро портятся. Особенно опасны содержащие мясо, молочные продукты, крем.

Нельзя есть, если:

• блюдо было теплым более 2 часов;

• имеет кисловатый или другой посторонний запах;

• вид изменен (расслоение, слизь, пена).

6. Молочные продукты (мороженое, сырники, творожные десерты)

Мороженое – один из наиболее рискованных продуктов из-за высокого содержания молочного сырья и сахара.

Запрещено употреблять, если:

• мороженое стало мягким или полностью растаяло;

• сырники или вареники с сыром размягчились;

• сырковые массы потеряли структуру.

Как понять, что продукт точно испортился?

Ориентируйтесь на правило "Температуры и времени":

• Если продукт был теплым более 2 часов, его лучше выбросить.

• Если в морозильной камере температура поднималась выше –9°C длительное время – большинство продуктов опасно.

А еще:

• посторонний запах – первый признак порчи;

• много талой жидкости – продукт уже прошел процесс размораживания;

• изменение цвета, текстуры, слизь – категорическое “нет”.

Что можно спасти?

Овощи и фрукты — если не были долго теплыми, можно сразу приготовить.

Хлеб, выпечка без крема – безопасно подсушить или поджарить.

Замороженные овощные смеси можно сразу бросить на сковородку или в суп.

Вывод

При отключении света происходит медленное, но неотвратимое подтаивание продуктов. Некоторые можно спасти, если быстро приготовить. Но мясо, рыба, морепродукты, фарш, молочные десерты и полностью размороженные готовые блюда лучше не рисковать и выкинуть. Их повторное замораживание или употребление может привести к серьезному пищевому отравлению.

