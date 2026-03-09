Які дерева і кущі категорично не можна обрізати навесні – поради садівникам

Весна для садівників – справжній сезон роботи. Саме у цей період люди починають приводити до ладу дерева і кущі після зими: прибирають сухі гілки, формують крону, омолоджують рослини. Багато хто впевнений, що обрізка навесні завжди корисна, адже вона стимулює ріст і допомагає отримати більший урожай.

Обріжете навесні – залишитесь без ягід і фруктів: ці дерева і кущі краще не чіпати

Однак агрономи попереджають: не всі культури добре переносять таку процедуру у цей час. Деякі дерева і ягідні кущі можуть втратити значну частину майбутнього врожаю, якщо обрізати їх тоді, коли рослина вже почала активно прокидатися після зими.

Причина проста. У багатьох плодових культур квіткові бруньки формуються ще восени, і навесні вони лише починають розвиватися. Якщо у цей момент зрізати гілки, разом із ними легко видалити і майбутні квіти, а отже – і плоди.

Вишня

Вишня належить до тих дерев, які дуже чутливо реагують на будь-яке втручання навесні. У період активного руху соку навіть невелике пошкодження гілок може послабити дерево.

Крім того, на вишні більшість квіткових бруньок формується саме на гілках, які садівники часто зрізають під час формування крони. У результаті дерево може красиво цвісти, але давати значно менше ягід.

Саме тому фахівці радять проводити обрізку вишні після збору врожаю, коли рослина вже завершила плодоношення і легше переносить таку процедуру.

Черешня

Черешня теж не любить весняної обрізки. У цей період дерево активно прокидається після зимового спокою, і будь-які пошкодження гілок можуть викликати сильний стрес.

Садівники часто помічають, що після невдалої обрізки черешня починає гірше плодоносити або навіть частіше хворіти.

Крім того, у теплу весняну погоду зрізи можуть довго загоюватися, що створює сприятливі умови для грибкових інфекцій. Найкращий час для обрізки черешні – кінець літа або початок осені.

Абрикос

Абрикос – одна з найніжніших культур у саду. Він дуже чутливо реагує на будь-яке втручання, особливо навесні.

Після обрізки дерево часто починає інтенсивно виділяти сік, що садівники називають “плачінням”. Через це рослина втрачає багато поживних речовин і може ослабнути.

У результаті абрикос витрачає сили на відновлення, а не на формування плодів. Саме тому агрономи радять обрізати абрикос після плодоношення, коли дерево вже завершило основний цикл розвитку.

Слива

Слива також належить до культур, які небажано різати навесні.

У цей період дерево активно рухає соки, і будь-які зрізи можуть довго залишатися відкритими. Через це рослина втрачає поживні речовини і стає більш вразливою до інфекцій.

Особливо небезпечні такі процедури у вологу погоду, коли ризик грибкових хвороб значно зростає.

Аґрус і смородина

Ягідні кущі теж мають свої особливості. Багато садівників обрізають смородину або аґрус навесні, коли вже видно молоді бруньки.

Це одна з найпоширеніших помилок. Саме на цих пагонах формуються майбутні ягоди.

Якщо зрізати їх у цей момент, урожай може значно зменшитися. Найкраще проводити обрізку цих кущів наприкінці осені або дуже рано навесні, коли рослина ще перебуває у стані спокою.

Малина

Малина також вимагає уважного підходу.

Звичайні сорти плодоносять на пагонах минулого року, тому якщо зрізати їх навесні без розбору, можна випадково видалити гілки, на яких уже сформувалися майбутні ягоди.

Весною зазвичай видаляють лише сухі, пошкоджені або дуже слабкі пагони, а решту залишають для плодоношення.

Чому важливо знати особливості кожної культури

Фахівці наголошують, що правильна обрізка справді допомагає саду.

Вона покращує освітлення крони, стимулює ріст молодих пагонів і робить плоди більшими. Але якщо проводити її у невідповідний час, ефект може бути протилежним.

Дерево починає витрачати сили на відновлення після пошкоджень, а не на формування плодів.

Саме тому агрономи радять не поспішати із секатором. Інколи краще дочекатися літа або осені, ніж ризикувати і втратити значну частину майбутнього врожаю.

