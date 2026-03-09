Какие деревья и кустарники категорически нельзя обрезать весной – советы садоводам

Весна для садоводов – настоящий сезон работы. Именно в этот период люди начинают приводить в порядок деревья и кусты после зимы: убирают сухие ветки, формируют крону, омолаживают растения. Многие уверены, что обрезка весной всегда полезна , ведь она стимулирует рост и помогает получить больший урожай.

Обрежете весной – останетесь без ягод и фруктов: эти деревья и кустарники лучше не трогать

Однако агрономы предупреждают: не все культуры хорошо переносят эту процедуру в это время. Некоторые деревья и ягодные кусты могут потерять значительную часть будущего урожая , если обрезать их тогда, когда растение уже начало активно просыпаться после зимы.

Причина проста. В большинстве плодовых культур цветочные почки формируются еще осенью , и весной они только начинают развиваться. Если в этот момент срезать ветки, вместе с ними легко удалить и будущие цветы, а значит – и плоды.

Вишня

Вишня принадлежит к тем деревьям, которые очень чувствительно реагируют на любое вмешательство весной. В период активного сокодвижения даже небольшое повреждение ветвей может ослабить дерево.

Кроме того, на вишне большинство цветочных почек формируется именно на ветвях, которые садоводы часто срезают при формировании кроны. В результате дерево может красиво цвести, но давать гораздо меньше ягод.

Именно поэтому специалисты советуют проводить обрезку вишни после сбора урожая , когда растение уже завершило плодоношение и легче переносит такую процедуру.

Черешня

Черешня тоже не любит весенней обрезки. В этот период дерево активно просыпается после зимнего покоя, и любые повреждения ветвей могут вызвать сильный стресс.

Садоводы часто замечают, что после неудачной обрезки черешня начинает хуже плодоносить или даже чаще болеть .

Кроме того, в теплую весеннюю погоду срезы могут долго заживать, что создает благоприятные условия для грибковых инфекций. Лучшее время для обрезки черешни – конец лета или начало осени .

Абрикос

Абрикос – одна из самых нежных культур в саду. Он очень чувствительно реагирует на любое вмешательство, особенно весной.

После обрезки дерево часто начинает интенсивно выделять сок , что садоводы называют "плачением". Поэтому растение теряет много питательных веществ и может ослабнуть.

В результате абрикос тратит силы на восстановление, а не на формирование плодов. Поэтому агрономы советуют обрезать абрикос после плодоношения , когда дерево уже завершило основной цикл развития.

Слива

Слива также относится к культурам, которые нежелательно резать весной.

В этот период дерево активно двигает соки, и любые срезы могут долго оставаться открытыми. Из-за этого растение теряет питательные вещества и становится более уязвимым к инфекциям.

Особенно опасны такие процедуры во влажную погоду, когда риск грибковых болезней значительно возрастает .

Крыжовник и смородина

Ягодные кусты тоже имеют свои особенности. Многие садоводы обрезают смородину или крыжовник весной, когда уже видны молодые почки.

Это одна из самых распространенных ошибок. Именно на этих побегах формируются будущие ягоды.

Если срезать их в этот момент, урожай может значительно снизиться . Лучше всего проводить обрезку этих кустов в конце осени или рано весной, когда растение еще находится в состоянии покоя.

Малина

Малина тоже требует внимательного подхода.

Обычные сорта плодоносят на побегах прошлого года , поэтому, если срезать их весной без разбора, можно случайно удалить ветки, на которых уже сформировались будущие ягоды.

Весной обычно удаляют только сухие, поврежденные или очень слабые побеги , а остальные оставляют для плодоношения.

Почему важно знать особенности каждой культуры

Специалисты отмечают, что правильная обрезка действительно помогает саду.

Она улучшает освещение кроны, стимулирует рост молодых побегов и делает плоды больше. Но если проводить ее в неподходящее время, эффект может быть противоположным .

Дерево начинает тратить силы на восстановление после повреждений, а не на формирование плодов.

Именно поэтому агрономы советуют не торопиться с секатором. Иногда лучше дождаться летом или осенью , чем рисковать и потерять значительную часть будущего урожая.

Читайте также в "Комментариях", чем подкормить клубнику весной, чтобы получить большой урожай.