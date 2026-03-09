Ягоди будуть як на плантації: чим підгодувати полуницю навесні, щоб збирати врожай відрами

Весна – найважливіший період для полуниці. Саме у цей час рослина прокидається після зими та починає активно формувати листя, квітконоси і майбутній урожай. Якщо правильно підживити кущі на початку сезону, ягоди можуть вирости великими, солодкими і їх буде значно більше.

Чим підживити полуницю навесні, щоб отримати великий урожай

Досвідчені городники наголошують: перше підживлення полуниці потрібно проводити одразу після того, як зійде сніг і рослини почнуть активно рости.

Навіщо підживлювати полуницю навесні

Після зими ґрунт часто бідніє на поживні речовини. Через це рослини можуть рости повільніше, а ягоди стають дрібними.

Саме тому весняне підживлення допомагає полуниці швидше наростити зелену масу і закласти більше квіткових бруньок.

Городники кажуть: якщо не пропустити цей етап, урожай може зрости у кілька разів.

Курячий послід

Одним із найефективніших натуральних добрив вважається курячий послід.

Він містить багато азоту, фосфору та калію – саме тих елементів, які потрібні полуниці навесні.

Для підживлення зазвичай готують розчин: 1 літр посліду на 10 літрів води. Суміш настоюють кілька днів, після чого поливають рослини під корінь.

Деревний попіл

Ще один популярний засіб – деревний попіл. Він містить калій, кальцій і мікроелементи, які покращують розвиток рослин.

Попіл можна просто розсипати між кущами або зробити настій.

На відро води беруть приблизно одну склянку попелу, добре перемішують і поливають грядки.

Перегній або компост

Органічні добрива також чудово підходять для полуниці.

Перегній або компост допомагає покращити структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами протягом тривалого часу.

Досвідчені дачники радять підсипати трохи перегною під кожен кущ і злегка розпушити землю.

Дріжджове підживлення

Незвичайний, але популярний спосіб – використання дріжджів.

Вважається, що вони стимулюють розвиток кореневої системи і покращують ріст рослин.

Для цього 10 грамів сухих дріжджів розчиняють у 10 літрах теплої води, додають трохи цукру і настоюють кілька годин.

Після цього розчин використовують для поливу.

Йод для профілактики хвороб

Деякі городники використовують йод як профілактику грибкових захворювань.

Зазвичай у відро води додають 10 крапель йоду і обприскують рослини.

Це допомагає зміцнити полуницю і захистити її від хвороб.

Коли проводити підживлення

Першу підгодівлю зазвичай проводять ранньою весною, коли починають з’являтися нові листочки.

Другий етап підживлення можна зробити перед цвітінням.

У цей період рослини особливо потребують поживних речовин, щоб сформувати велику кількість квітів і майбутніх ягід.

Досвідчені садівники наголошують: важливо не перестаратися з добривами.

Надлишок поживних речовин може призвести до того, що кущі почнуть активно рости, але ягід буде менше.

Якщо ж дотримуватися простих правил догляду, полуниця віддячить щедрим урожаєм, і ягоди можна буде збирати відрами.

