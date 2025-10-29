Як зігрітися без опалення вночі: 6 ефективних способів

Температура повітря знижується і в оселі без централізованого опалення відчутно прохолодно.

Ліжко. Ілюстративне фото

Щоб зберегти тепло тіла вночі, можна скористатися ефективними способами, пише видання Express. Шість способів зігрітися вночі без центрального опалення:

Використовуйте теплішу постільну білизну та простирадла — фланелеві простирадла та флісова постільна білизна набагато ефективніше зберігають тепло.

Придбайте обтяжену ковдру — вона щільно облягає тіло, утримуючи тепло всередині ковдри та запобігаючи його виходу.

Придбайте ковдру з вищою щільністю. Зазвичай, для літа рекомендується 1,0-4,5 tog, для весни та осені — 7,5-10,5 tog, а для зими — 12,0-15,0 tog. Tog — система теплоізоляції (Thermal Overall Grade) використовується для одягу, ковдр та спальних мішків, а вищі значення означають кращу теплоізоляцію. Щільність ковдри 10,5 tog достатня при постійній температурі від +18 до +21 градуса. Для нижчої температури варто обрати від 13,5 tog.

Одягніть флісову або вовняну піжаму та шкарпетки — це допоможе почуватися більш комфортно та не втрачати тепло.

Використовуйте грілку — це недорогий та ефективний спосіб зігрітися або розігріти ліжко. Однак, вкрай важливо дотримуватися правил використання грілки.

Простеліть у кімнаті килим — це допоможе зберегти тепло і не дозволить йому виходити через підлогу. Килим виконує функцію ізолятора, утримуючи повітря у своїх волокнах, щоб уповільнити втрату тепла з підлоги та запобігти протягам.

