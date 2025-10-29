Как согреться без отопления ночью: 6 эффективных способов

Температура воздуха снижается и в помещении без централизованного отопления ощутимо прохладно.

Кровать. Иллюстративное фото

Чтобы сохранить тепло тела ночью, можно использовать эффективные способы, пишет издание Express. Шесть способов согреться ночью без центрального отопления:

Используйте более теплое постельное белье и простыни — фланелевые простыни и флисовое постельное белье гораздо эффективнее сохраняют тепло.

Приобретите утяжеленное одеяло – оно плотно облегает тело, удерживая тепло внутри одеяла и предотвращая его выход.

Приобретите одеяло с более высокой плотностью. Обычно для лета рекомендуется 1,0-4,5 tog, для весны и осени – 7,5-10,5 tog, а для зимы – 12,0-15,0 tog. Tog – система теплоизоляции (Thermal Overall Grade) используется для одежды, одеял и спальных мешков, а более высокие значения означают лучшую теплоизоляцию. Плотность одеяла 10,5 tog достаточна при неизменной температуре от +18 до +21 градуса. Для более низкой температуры следует выбрать от 13,5 tog.

Наденьте флисовую или шерстяную пижаму и носки – это поможет чувствовать себя более комфортно и не терять тепло.

Используйте грелку – это недорогой и эффективный способ согреться или разогреть кровать. Однако крайне важно соблюдать правила использования грелки.

Простелите в комнате ковер – это поможет сохранить тепло и не позволит ему выходить через пол. Ковер выполняет функцию изолятора, удерживая воздух в своих волокнах, чтобы замедлить потерю тепла с пола и предотвратить сквозняки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в шкаф нужно положить каштаны.



