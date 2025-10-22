logo_ukra

BTC/USD

107672

ETH/USD

3801.91

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Корисні поради Покладіть каштани у шафу: унікальна властивість плодів може здивувати
commentss НОВИНИ Всі новини

Покладіть каштани у шафу: унікальна властивість плодів може здивувати

Чому варто покласти декілька каштанів у шафу

22 жовтня 2025, 19:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Символ осені — каштани — не тільки сировина для ліків, а й засіб, який допоможе у господарстві. Унікальна властивість каштанів допоможе кожній господині — достатньо покласти декілька плодів у шафу.

Покладіть каштани у шафу: унікальна властивість плодів може здивувати

Каштан. Ілюстративне фото

Каштани допоможуть прибрати неприємний запах у шафі — достатньо залишити 2-3 плоди на полиці, попередньо помивши та висушивши їх. Каштани поглинатимуть запахи, завдяки чому в шафі зникне будь-який сморід, навіть найдавніший і найстійкіший, пише видання “Уніан”. 

Ще одна унікальна властивість каштанів допоможе боротися із міллю. Плоди виділяють неприємний для комах запах, і шкідники швидко залишають приміщення. Це ефективний народний засіб, однак каштани потрібно оновлювати кожні 2-3 місяці, щоб зберегти ефект. 

“Можна назбирати каштанів восени, принести додому, вимити та висушити, потрібну кількість розкласти по полицях, а решту зберігати в сухому й теплому місці, щоб горіхи не пліснявіли. Завдяки вашій далекоглядності, не доведеться витрачати гроші на дорогу "хімію", а в запасі завжди будуть хороші народні засоби проти боротьби з комахами”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у давнину існувало повір'я, що каштан може захистити від неприємностей. Для цього плоди каштана потрібно носити при собі — у кишені чи сумці. А ще каштан дасть життєву силу і навіть захистить від пристріту. 

Здавна популярним способом залучити грошові потоки вважаються кілька каштанів, захованих на дні сумки. Ці плоди з давніх-давен символізують достаток і багатство. Окрім своєї декоративної краси, каштан є потужним символом фінансового достатку.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.unian.ua/lite/advice/zachem-kladut-kashtany-v-shkaf-besplatnoe-effektivnoe-sredstvo-ot-moli-13167822.html
Теги:

Новини

Всі новини