Покладіть каштани у шафу: унікальна властивість плодів може здивувати

Символ осені — каштани — не тільки сировина для ліків, а й засіб, який допоможе у господарстві. Унікальна властивість каштанів допоможе кожній господині — достатньо покласти декілька плодів у шафу.

Каштан. Ілюстративне фото

Каштани допоможуть прибрати неприємний запах у шафі — достатньо залишити 2-3 плоди на полиці, попередньо помивши та висушивши їх. Каштани поглинатимуть запахи, завдяки чому в шафі зникне будь-який сморід, навіть найдавніший і найстійкіший, пише видання “Уніан”.

Ще одна унікальна властивість каштанів допоможе боротися із міллю. Плоди виділяють неприємний для комах запах, і шкідники швидко залишають приміщення. Це ефективний народний засіб, однак каштани потрібно оновлювати кожні 2-3 місяці, щоб зберегти ефект.

“Можна назбирати каштанів восени, принести додому, вимити та висушити, потрібну кількість розкласти по полицях, а решту зберігати в сухому й теплому місці, щоб горіхи не пліснявіли. Завдяки вашій далекоглядності, не доведеться витрачати гроші на дорогу "хімію", а в запасі завжди будуть хороші народні засоби проти боротьби з комахами”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у давнину існувало повір'я, що каштан може захистити від неприємностей. Для цього плоди каштана потрібно носити при собі — у кишені чи сумці. А ще каштан дасть життєву силу і навіть захистить від пристріту.

Здавна популярним способом залучити грошові потоки вважаються кілька каштанів, захованих на дні сумки. Ці плоди з давніх-давен символізують достаток і багатство. Окрім своєї декоративної краси, каштан є потужним символом фінансового достатку.