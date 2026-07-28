Як відмити пригорілий посуд без хімії: лайфхак вражає простотою

Пригорілий жир і темний наліт на формах для запікання не обов'язково довго відтирати губкою. Експертка з прибирання Лінсі Кромбі, яку у Великій Британії називають "Королевою чистоти", радить використати для цього звичайний чайний пакетик.

Миття посуду. Фото згенероване ШІ

За словами фахівчині, достатньо налити у брудну форму теплу воду, покласти всередину вже використаний пакетик чаю й залишити посуд на деякий час, пише видання Express.

“Замість того, щоб використовувати засіб для миття посуду для очищення брудної форми для випічки, наповніть її водою та додайте використаний чайний пакетик, залиште його відмокати”, — порадила Лінсі Кромбі.

Експертка пояснює, що таніни, які містяться в чаї, допомагають розм'якшити пригорілі залишки їжі та наліт, тому після замочування очистити поверхню значно легше. Водночас вона наголошує: цей спосіб не замінює повноцінного миття посуду із засобом, коли потрібно видалити жир або бактерії.

Лінсі Кромбі поділилася й іншими домашніми хитрощами. Наприклад, майонез, за її словами, може допомогти прибрати білі сліди від чашок на дерев'яних меблях, а використані лимони — освіжити воду для миття посуду та допомогти в боротьбі з вапняним нальотом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чищення великої кількості часнику часто забирає чимало часу під час приготування страв, проте є простий спосіб пришвидшити цей процес.

Ефективним лайфхаком поділилася популярна кулінарка Даен Ліа, пише видання Express. Цей спосіб буде корисним під час консервації, коли необхідно підготувати чимало часнику. За словами кулінарки, метод полягає у використанні гарячої води, яка пом'якшує лушпиння і дозволяє легко зняти його руками без виснажливого чищення ножем.