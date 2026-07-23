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Чистимо часник за 5 хвилин без зусиль: кулінарний трюк із гарячою водою

Кулінарна блогерка Даен Ліа розповіла про простий спосіб швидкого чищення часнику за допомогою окропу, який заощаджує час на кухні

23 липня 2026, 22:43
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Сергій Кречмаровський

Чищення великої кількості часнику часто забирає чимало часу під час приготування страв, проте є простий спосіб пришвидшити цей процес. 

Чистимо часник за 5 хвилин без зусиль: кулінарний трюк із гарячою водою

Часник. Фото з відкритих джерел

Ефективним лайфхаком поділилася популярна кулінарка Даен Ліа, пише видання Express. Цей спосіб буде корисним під час консервації, коли необхідно підготувати чимало часнику. 

За словами кулінарки, метод полягає у використанні гарячої води, яка пом'якшує лушпиння і дозволяє легко зняти його руками без виснажливого чищення ножем.

Схема очищення дуже проста:

Відокремте зубчики часнику від головки та складіть їх у миску.

Залийте зубчики окропом і залиште на 5 хвилин.

Злийте воду та легким натисканням пальців зніміть пом'якшене лушпиння.

Даен Ліа зазначила, що коротке замочування в окропі не змінює смак і текстуру часнику. Для тих, хто все ж побоюється заливати часник гарячою водою, кулінарка радить альтернативу — замочити зубчики у холодній воді на 1-2 години, що дасть аналогічний ефект. Вона також порадила не викидати зняте лушпиння, а використовувати його для виготовлення домашнього часникового порошку або ароматизації бульйонів.

Підписники кулінарки перевірили цей спосіб і підтвердили, що він дійсно працює.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що закривати кабачки на зиму можна без тривалої стерилізації. Достатньо скористатися методом подвійного заливання окропом.

Якщо хочеться заготовити кабачки на зиму без зайвих турбот, цей спосіб стане в пригоді. Простий рецепт не потребує стерилізації банок із вмістом. Усе тримається на подвійному заливанні окропом. Саме це допомагає зберегти овочі хрусткими.




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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/food/2231113/Save-time-peeling-garlic-with-simple-method-that-makes-it-slide-off
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