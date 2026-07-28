Как отмыть пригорелую посуду без химии: лайфхак поражает простотой

Пригоревший жир и темный налет на формах для запекания не обязательно долго оттирать губкой. Эксперт по уборке Линси Кромби, которую в Великобритании называют "Королевой чистоты", советует использовать для этого обычный чайный пакетик.

Мытье посуды. Фото сгенерированное ИИ

По словам специалиста, достаточно налить в грязную форму теплую воду, положить внутрь уже использованный пакетик чая и оставить посуду на время, пишет издание Express.

"Вместо того чтобы использовать средство для мытья посуды для очистки грязной формы для выпечки, наполните ее водой и добавьте использованный чайный пакетик, оставьте его отмокать", — посоветовала Линси Кромби.

Экспертка объясняет, что содержащиеся в чае танины помогают размягчить пригоревшие остатки пищи и налет, поэтому после замачивания очистить поверхность значительно легче. В то же время она отмечает: этот способ не заменяет полноценное мытье посуды со средством, когда нужно удалить жир или бактерии.

Линси Кромби поделилась и другими домашними хитростями. К примеру, майонез, по ее словам, может помочь убрать белые следы от чашек на деревянной мебели, а использованные лимоны – освежить воду для мытья посуды и помочь в борьбе с известковым налетом.

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