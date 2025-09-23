Як видалити липкий жир з поверхонь: ефективний засіб із двох інгредієнтів

Липкий жир на поверхнях кухонних меблів трапляється навіть, якщо добре працює витяжка. Частинки жиру розлітаються по кухні та осідають на всіх поверхнях. Особливо важко прибрати поверхні, які знаходяться високо — верх шаф, холодильника, та й саму витяжку, адже їх зазвичай не протирають щодня. А за певний час і утворюється той самий неприємний липкий жир.

Кухня. Ілюстративне фото

Видалити забруднення можна за допомогою простого засобу, приготованого вдома. Потрібно у невелику миску налити 50 мл горілки, у ній розчинити 1/2 ч. л засобу для миття посуду чи рідкого господарського мила. Розчин перелити у пляшку з пульверизатором і засіб готовий, пише видання “Укр.Медіа”.

Далі варто переходити до прибирання — збризнути поверхню розчином і відразу витерти. Варто бути обережними з лаковими та дерев'яними покриттями — спершу потрібно спробувати на невеликій поверхні та пересвідчитися, що алкоголь у складі не пошкодив покриття.

Щоб відчистити витяжку, потрібно нанести розчин та трохи потерти серветкою. Цей розчин також видаляє жир та бруд з варильної поверхні.

Після застосування розчину поверхню потрібно протерти чистою вологою серветкою, а потім витерти насухо.

