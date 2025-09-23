logo_ukra

Як видалити липкий жир з поверхонь: ефективний засіб із двох інгредієнтів
Як видалити липкий жир з поверхонь: ефективний засіб із двох інгредієнтів

Видалити липкий жир з поверхонь просто: дієвий засіб

23 вересня 2025, 12:07
Автор:
Кречмаровская Наталия

Липкий жир на поверхнях кухонних меблів трапляється навіть, якщо добре працює витяжка. Частинки жиру розлітаються по кухні та осідають на всіх поверхнях. Особливо важко прибрати поверхні, які знаходяться високо — верх шаф, холодильника, та й саму витяжку, адже їх зазвичай не протирають щодня. А за певний час і утворюється той самий неприємний липкий жир. 

Як видалити липкий жир з поверхонь: ефективний засіб із двох інгредієнтів

Кухня. Ілюстративне фото

Видалити забруднення можна за допомогою простого засобу, приготованого вдома. Потрібно у невелику миску налити 50 мл горілки, у ній розчинити 1/2 ч. л засобу для миття посуду чи рідкого господарського мила. Розчин перелити у пляшку з пульверизатором і засіб готовий, пише видання “Укр.Медіа”.

Далі варто переходити до прибирання — збризнути поверхню розчином і відразу витерти. Варто бути обережними з лаковими та дерев'яними покриттями — спершу потрібно спробувати на невеликій поверхні та пересвідчитися, що алкоголь у складі не пошкодив покриття. 

Щоб відчистити витяжку, потрібно нанести розчин та трохи потерти серветкою. Цей розчин також видаляє жир та бруд з варильної поверхні. 

Після застосування розчину поверхню потрібно протерти чистою вологою серветкою, а потім витерти насухо. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що допоможе швидко видалити жир та іржу з посуду. Є ефективний та простий спосіб повернути блиск каструлям та сковорідкам, не використовуючи дорогі засоби. Для цього знадобиться сіль, лимон, сода та оцет. Однак варто враховувати, що ці засоби не можна використовувати на делікатних антипригарних покриттях або тонких алюмінієвих покриттях, оскільки абразивна сіль може подряпати їх.




