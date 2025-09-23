Как удалить липкий жир с поверхностей: эффективное средство из двух ингредиентов

Липкий жир на поверхностях кухонной мебели случается даже если хорошо работает вытяжка. Частицы жира разлетаются по кухне и оседают на всех поверхностях. Особенно трудно убрать поверхности, которые находятся высоко – верх шкафов, холодильника, да и саму вытяжку, ведь их обычно не протирают каждый день. А через некоторое время и образуется тот самый неприятный липкий жир.

Кухня. Иллюстративное фото

Удалить загрязнение можно с помощью простого средства, приготовленного дома. Нужно в небольшую миску налить 50 мл водки, растворить в ней 1/2 ч. л средства для мытья посуды или жидкого мыла. Раствор перелить в бутылку с пульверизатором и средство готово, пишет издание "Укр.Медиа".

Далее следует переходить к уборке – сбрызнуть поверхность раствором и сразу вытереть. Следует быть осторожными с лаковыми и деревянными покрытиями — сначала нужно попробовать на небольшой поверхности и убедиться, что алкоголь в составе не повредил покрытие.

Чтобы очистить вытяжку, нужно нанести раствор и немного потереть салфеткой. Этот раствор также удаляет жир и грязь с варочной поверхности.

После применения раствора поверхность нужно протереть чистой влажной салфеткой, затем вытереть досуха.

